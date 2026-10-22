بمشاركة جيوش أجنبية.. الجيش اللبناني يختتم تمريناً عسكرياً مشتركاً

Advertisement

اختتم تمرين "PEGASUS CEDAR 2026" العسكري، الذي استمر ثلاثة أسابيع، ونفذه الفوج المجوقل بالتعاون مع فريق بريطاني من الفوج الملكي الاسكتلندي، بحضور بالنيابة اللواء الركن حسان عوده.وشارك في التمرين عسكريون من وإيطاليا، فيما حضر عناصر من جيوش وقبرص وقطر والأردن بصفة مراقبين.وحاكى التمرين عملية على مجموعة إرهابية، وتخللته تدريبات استخدمت فيها الطائرات المسيّرة والطوافات والأسلحة المتوسطة، بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات بين الوحدات المشاركة.وخلال حفل الاختتام، أكد عوده أهمية هذه التدريبات في تعزيز الثقة والتعاون العسكري مع الدول الصديقة، وتطوير القدرات العملياتية من خلال تبادل الخبرات، ولا سيما في مجال العمليات الأمنية.كما هنّأ العسكريين المشاركين على أدائهم، مشيداً باحترافيتهم وقدرتهم على مواكبة التطور التكنولوجي في تنفيذ المهام العسكرية.