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لبنان

هذا ما تشهده أسعار تذاكر السفر إلى لبنان

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
22-10-2026 | 12:45
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هذا ما تشهده أسعار تذاكر السفر إلى لبنان
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مع اقتراب شهر تشرين الثاني، بدأت أسعار تذاكر السفر إلى لبنان تسجّل ارتفاعًا تدريجيًا، وسط توقعات بمواصلة صعودها استعدادًا لعيدَي الميلاد ورأس السنة.
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وبحسب المعلومات، تتراوح أسعار التذاكر حاليًا للراغبين في حجز رحلات وقضاء عطلة الأعياد في لبنان بين نحو 700 و1500 دولار أميركي، وقد تتجاوز هذه المستويات تبعًا للبلد الذي ينطلق منه المسافر.

ومن المتوقّع أن ترتفع الأسعار أكثر كلما اقتربت فترة الأعياد، ولا سيّما خلال الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول حتى 10 كانون الثاني، التي تشهد عادةً زيادة في حركة السفر إلى لبنان.

وفي ظل هذه التوقعات، يُنصح الراغبون في قضاء الأعياد في لبنان بالتخطيط والحجز المبكرَين، تفاديًا لارتفاع الأسعار مع اقتراب موعد السفر.
المصدر: خاص "لبنان24"
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