توزيع شهادات دولية متخصّصة في مكافحة الفساد على ١٨ ضابطًا وعنصرًا من أمن الدولة

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احتفلت بنيل ١٨ ضابطًا وعنصرًا من عديدها شهادة «زميل مؤهّل لمكافحة الفساد» (CACF)، إثر استكمالهم برنامجًا تدريبيًا متخصّصًا، بما يعزّز كفاءاتهم في كشف الجرائم المالية ورصد التجاوزات وتوثيقها وفق الأصول القانونية المعتمدة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.وأُقيم حفل توزيع الشهادات يوم الخميس ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦، في فندق «بالم أوتيل» في عين المريسة، بحضور لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، وممثلي الجهات الداعمة، والضباط المشاركين في البرنامج.وقد تخلل اللقاء كلمة للواء الركن لاوندس، أكد فيها أن مكافحة الفساد هي عنوان المرحلة لتحقيق العدالة وصون المال العام.كما شهد الحفل تكريم أربعة ضباط اجتازوا امتحان الشهادة بدرجة شرف.وجاء تنفيذ البرنامج بدعم من اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع جمعية المدراء المؤهّلين لمكافحة الفساد – (LCACM)، فيما استضاف معهد باسل المالي والاقتصادي الجلسات التدريبية والامتحان.وتولّى الإشراف على البرنامج مايك مسعود، مدير وأفريقيا في المعهد الأميركي لمكافحة الفساد، بمشاركة الخبيرة الدولية جينا الشماس (CACEM).ويهدف هذا التأهيل إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية لدى الضباط والعناصر، وتعزيز قدراتهم في كشف الأفعال الجرمية المرتبطة بالفساد وجمع المعطيات وتوثيقها، بما يساهم في دعم التحقيقات وإحالة الملفات إلى المختص، وفقًا للأصول القانونية، وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين.وفي ختام اللقاء وزّع اللواء الركن لاوندس والبروفيسور مسعود، الشهادات على الضباط والعناصر المجتازين للبرنامج التدريبي.