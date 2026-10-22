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لبنان

توزيع شهادات دولية متخصّصة في مكافحة الفساد على ١٨ ضابطًا وعنصرًا من أمن الدولة

Lebanon 24
22-10-2026 | 13:10
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توزيع شهادات دولية متخصّصة في مكافحة الفساد على ١٨ ضابطًا وعنصرًا من أمن الدولة
توزيع شهادات دولية متخصّصة في مكافحة الفساد على ١٨ ضابطًا وعنصرًا من أمن الدولة photos 0
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احتفلت المديرية العامة لأمن الدولة بنيل ١٨ ضابطًا وعنصرًا من عديدها شهادة «زميل مؤهّل لمكافحة الفساد» (CACF)، إثر استكمالهم برنامجًا تدريبيًا متخصّصًا، بما يعزّز كفاءاتهم في كشف الجرائم المالية ورصد التجاوزات وتوثيقها وفق الأصول القانونية المعتمدة، في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية في مكافحة الفساد وحماية المال العام.
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وأُقيم حفل توزيع الشهادات يوم الخميس ٢٢ تشرين الأول ٢٠٢٦، في فندق «بالم أوتيل» في عين المريسة، بحضور المدير العام لأمن الدولة اللواء الركن إدكار لاوندس، وممثلي الجهات الداعمة، والضباط المشاركين في البرنامج.

وقد تخلل اللقاء كلمة للواء الركن  لاوندس، أكد فيها أن مكافحة الفساد هي عنوان المرحلة لتحقيق العدالة وصون المال العام.
كما شهد الحفل تكريم أربعة ضباط اجتازوا امتحان الشهادة بدرجة شرف.

وجاء تنفيذ البرنامج بدعم من اتحاد المصارف العربية، وبالتعاون مع جمعية المدراء المؤهّلين لمكافحة الفساد – لبنان (LCACM)، فيما استضاف معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الجلسات التدريبية والامتحان. 

وتولّى الإشراف على البرنامج البروفيسور مايك مسعود، مدير الشرق الأوسط وأفريقيا في المعهد الأميركي لمكافحة الفساد، بمشاركة الخبيرة الدولية جينا الشماس (CACEM).

ويهدف هذا التأهيل إلى رفع مستوى الجاهزية المهنية لدى الضباط والعناصر، وتعزيز قدراتهم في كشف الأفعال الجرمية المرتبطة بالفساد وجمع المعطيات وتوثيقها، بما يساهم في دعم التحقيقات وإحالة الملفات إلى القضاء المختص، وفقًا للأصول القانونية، وصون المال العام وحماية حقوق المواطنين.

وفي ختام اللقاء وزّع اللواء الركن لاوندس والبروفيسور مسعود، الشهادات على الضباط والعناصر المجتازين للبرنامج التدريبي.
 
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