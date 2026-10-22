في تعلبايا.. مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مخدّرات واحتيال

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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، بنتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ من توقيف أحد المطلوبين في بلدة ، ويُدعى:م.ج. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات.2- بتاريخ 20-10-2026، وفي محلّة المدينة الصناعيّة – ، أوقفت دوريّة من المفرزة المذكورة شخصًا مطلوبًا للقضاء بجرم احتيال، ويدعى:م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني)أودع الموقوفان القطعتين المعنيتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة المختصّ.