تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

في تعلبايا.. مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مخدّرات واحتيال

Lebanon 24
22-10-2026 | 13:25
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
في تعلبايا.. مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مخدّرات واحتيال
في تعلبايا.. مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَين للقضاء بجرائم مخدّرات واحتيال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه وفي إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم في مختلف المناطق اللبنانيّة، بنتيجة التحريات والاستقصاءات، تمكّنت إحدى دوريّات مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي بتاريخ من توقيف أحد المطلوبين في بلدة تعلبايا، ويُدعى:
Advertisement

م.ج. (مواليد عام 2004، لبناني) وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم تجارة وترويج وتعاطي المخدّرات.

2- بتاريخ 20-10-2026، وفي محلّة المدينة الصناعيّة – زحلة، أوقفت دوريّة من المفرزة المذكورة شخصًا مطلوبًا للقضاء بجرم احتيال، ويدعى:

م. ع. (مواليد عام 1983، لبناني)

أودع الموقوفان القطعتين المعنيتَين، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
مواضيع ذات صلة
بجرمي سرقة دراجة آلية وحيازة مخدّرات.. مفرزة استقصاء الشمال توقف ثلاثة مشتبه فيهم
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
مفرزة استقصاء الشمال تمكنت من إزالة 24,750 مترًا مربعًا من شباك إبادة الصيد
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بالجرم المشهود.. مفرزة استقصاء بيروت توقف شخصَين في محلة مار مخايل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24
في عين الرمانة.. مفرزة استقصاء جبل لبنان تداهم شقّتَين وتوقف ثلاثة أشخاص وهذا ما ضبطته
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:00:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

القضاء ا

تعلبايا

القضاء

لبنان

المعن

لوبين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-22
Lebanon24
16:34 | 2026-10-22
Lebanon24
16:14 | 2026-10-22
Lebanon24
16:11 | 2026-10-22
Lebanon24
15:47 | 2026-10-22
Lebanon24
15:33 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24