تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

نتائج اجتماعات تامبا "سيئة جداً"... وتصعيد سياسي وأمني يلوح في الأفق

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
نتائج اجتماعات تامبا سيئة جداً... وتصعيد سياسي وأمني يلوح في الأفق
نتائج اجتماعات تامبا سيئة جداً... وتصعيد سياسي وأمني يلوح في الأفق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أفادت مصادر دبلوماسية بأن نتائج اجتماعات تامبا، التي وصفتها بـ"السيئة جداً"، إلى جانب خلاصة التحقيقات في ملف شاحنة المتفجرات، قد تضع لبنان أمام مرحلة من التصعيد السياسي والأمني.

وبحسب معلومات صحافية، أبلغ الجانب الأميركي الجانب اللبناني خلال اجتماعات تامبا بأن نهاية العام الحالي ستكون موعداً لإنهاء عمل جميع القوات الدولية في لبنان، ما يعني، وفق هذه المعلومات، أن الوجود العسكري في الجنوب سيقتصر على الجيش اللبناني والجيش الإسرائيلي.

وأشارت المعلومات إلى أن الجانب الأميركي يرغب في الانسحاب من دور الوساطة، بما يفسح المجال أمام بقاء المفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل، لافتةً إلى أن الموقف الرسمي اللبناني جاء سلبياً، الأمر الذي فاقم الموقفين الأميركي والإسرائيلي.

وفي السياق، توقعت المصادر الدبلوماسية أن يتركز التصعيد السياسي في المرحلة المقبلة على الجيش اللبناني والسلطة السياسية، في ضوء نتائج اجتماعات تامبا والتطورات المرتبطة بالملفات المطروحة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تنفيذ الترتيبات الأمنية في الجنوب محور "اجتماع تامبا " وحملات إسرائيلية حادّة تواكب المفاوضات
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ملامح إرباكات داخلية بسبب الأزمات الاجتماعية وتحذيرات امنية من الانهيار الاقتصادي و"العمالي" يلوّح بالتصعيد
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس الوزراء طارق متري للتلفزيون العربي: مهمة الوفد العسكري باجتماع تامبا الضغط لوقف التصعيد الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا سيشهد "إجتماع تامبا" بشأن نزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:01:17 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

الجيش اللبناني

الإسرائيلي

دبلوماسي

إسرائيل

ماسي

دبلو

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-22
Lebanon24
16:34 | 2026-10-22
Lebanon24
16:14 | 2026-10-22
Lebanon24
16:11 | 2026-10-22
Lebanon24
15:47 | 2026-10-22
Lebanon24
15:33 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24