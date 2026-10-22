نتائج اجتماعات تامبا "سيئة جداً"... وتصعيد سياسي وأمني يلوح في الأفق

أفادت مصادر دبلوماسية بأن نتائج اجتماعات تامبا، التي وصفتها بـ"السيئة جداً"، إلى جانب خلاصة التحقيقات في ملف شاحنة المتفجرات، قد تضع أمام مرحلة من التصعيد السياسي والأمني.

وبحسب معلومات صحافية، أبلغ الجانب الأميركي الجانب اللبناني خلال اجتماعات تامبا بأن نهاية العام الحالي ستكون موعداً لإنهاء عمل جميع القوات الدولية في لبنان، ما يعني، وفق هذه المعلومات، أن الوجود العسكري في الجنوب سيقتصر على والجيش .

وأشارت المعلومات إلى أن الجانب الأميركي يرغب في الانسحاب من دور الوساطة، بما يفسح المجال أمام بقاء المفاوضات ثنائية بين لبنان وإسرائيل، لافتةً إلى أن الموقف الرسمي اللبناني جاء سلبياً، الأمر الذي فاقم الموقفين الأميركي والإسرائيلي.

وفي السياق، توقعت المصادر الدبلوماسية أن يتركز التصعيد السياسي في المرحلة المقبلة على الجيش اللبناني والسلطة السياسية، في ضوء نتائج اجتماعات تامبا والتطورات المرتبطة بالملفات المطروحة.