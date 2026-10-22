في هذه المنطقة... توقيف 3 أشخاص بجرم ترويج مخدّرات

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي: "في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها لمكافحة الجرائم وتوقيف المتورّطين فيها، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة ، حول قيام ثلاثة أشخاص بترويج المخدّرات في محلّة – الزعيترية.وبنتيجة الرصد والمتابعة، تمكّنت قوّة من المفرزة، بتاريخ 21-10-2026، من توقيفهم في المحلّة المذكورة، وهم:ع. ق. (مواليد عام 2000، لبناني).ح. ع. (مواليد عام 2008، سوري).ع. ز. (مواليد عام 1985، لبناني).بناء عليه، جرت مداهمة عدد من الأماكن العائدة إلى أحدهم وتفتيشها، حيث ضُبطت كميّة من الموادّ المخدّرة، وعبوات تحتوي على موادّ مخدّرة معدّة للترويج، ومسدّس حربي مع ممشط وطلقات، إضافةً إلى مبلغ مالي، وهواتف خلويّة، وأوراق ثبوتيّة، وموادّ أخرى.بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسب إليهم لجهة ترويج المخدّرات، كما تبيّن أنّ أحدهم كان يعمد إلى استدراج أشخاص لبيع هواتفهم لقاء عملة مزيفة.أُجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأُودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، بناءً على إشارة ".