النائب حسن خليل: التنازل غير المشروط يفتح شهية العدو الإسرائيلي لمزيد من التنازلات

Advertisement

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب الأستاذ ، النائب ، أن " يحتاج إلى عناية دائمة لتعزيز الثقة بين أبنائه، وإلى العمل بجدية للحفاظ على استقراره وحماية مصالحه الوطنية"، مشدداً على "ضرورة مراجعة نتائج التجربة والخيارات التي اعتمدتها الدولة، في ظل التطورات الراهنة والاعتداءات المستمرة".وشدد على أن "التنازل غير المشروط يفتح شهية العدو لمزيد من التنازلات"، مؤكداً "الموقف المبدئي من "اتفاق الإطار"، ومتسائلاً عن "الضمانات التي قدمها هذا الاتفاق، في وقت يستمر فيه التدمير الممنهج للبلدات وقتل الأبرياء، بما يطرح علامات استفهام حول جدوى الالتزامات في ظل مواصلة اعتداءاته".ودعا إلى "تعزيز التوافق الوطني وتحصين الوحدة الداخلية"، مشيراً إلى "التقصير الواضح من جانب الدولة في مواجهة جرائم الاحتلال"، ومشدداً على "ضرورة إطلاق حملة سياسية وإعلامية فاعلة لكشف ممارسات العدو الإسرائيلي أمام الرأي العام المحلي والدولي، ووضع أمام مسؤولياته في وقف الاعتداءات وحماية المدنيين".وقال: "من حق أهلنا أن يسألوا عن حضور قضيتهم في المحافل الدولية، وعن الجهود المبذولة لحشد التأييد الدولي من أجل انتزاع حقوقهم في ، ولجم ممارسات الاحتلال".