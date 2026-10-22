بسبب مخالفات صحية جسيمة... إقفال مطعم فروج وسندويشات بالشمع الأحمر

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أقفلت دوريه من شعبة الاستقصاء في مركز الاقليمي بمؤازرة من دائرة في الجنوب ومفتش رحال، مطعماً لبيع الفروج والساندويشات في بلدة الخرايب بالشمع ، لإدارته بطريقة غير شرعية من قبل شخصين من التابعية ، وبعدما تبين بنتيجة الكشف وجود مخالفات جسيمة في المطعم لناحية عدم مطابقته لشروط السلامة الغذائية والسلامة العامة، حيث وجدت مخالفات مثل لحوم غير مستوفية لشروط المقاييس الحرارية وسوء تخزين.كذلك الشروط الصحية للمطعم غير مستوفية العمل كتحضير الطعام قرب مرحاض داخل المطعم، وجود حشرات ووجود مياه اآسنة في ارض المطعم.وبناء لإشارة الاستئنافي في الجنوب القاضية اميره تم تلف اللحوم والمواد غير المطابقة بإشراف المفتش الصحي وتوقيف المخالفين.