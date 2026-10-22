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لبنان

بسبب مخالفات صحية جسيمة... إقفال مطعم فروج وسندويشات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
22-10-2026 | 14:29
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بسبب مخالفات صحية جسيمة... إقفال مطعم فروج وسندويشات بالشمع الأحمر
بسبب مخالفات صحية جسيمة... إقفال مطعم فروج وسندويشات بالشمع الأحمر photos 0
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أقفلت دوريه من شعبة الاستقصاء في مركز الزهراني الاقليمي بمؤازرة من دائرة الأمن القومي في الجنوب ومفتش وزارة الصحة شوقي رحال، مطعماً لبيع الفروج والساندويشات في بلدة الخرايب بالشمع الاحمر، لإدارته بطريقة غير شرعية من قبل شخصين من التابعية السورية، وبعدما تبين بنتيجة الكشف وجود مخالفات جسيمة في المطعم لناحية عدم مطابقته لشروط السلامة الغذائية والسلامة العامة، حيث وجدت مخالفات مثل لحوم غير مستوفية لشروط المقاييس الحرارية وسوء تخزين.
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كذلك الشروط الصحية للمطعم غير مستوفية العمل كتحضير الطعام قرب مرحاض داخل المطعم، وجود حشرات ووجود مياه اآسنة في ارض المطعم.

وبناء لإشارة المحامي العام الاستئنافي في الجنوب القاضية اميره شحرور تم تلف اللحوم والمواد غير المطابقة بإشراف المفتش الصحي وتوقيف المخالفين.
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