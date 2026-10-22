جعجع: إما أن تنتصر الدولة في ملف "المتفجرات" أو تخسر

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أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن قضية متفجرات ضهر البيدر تستوجب توقيف مسؤولين في حزب الله، مشدداً على أن اليوم إما أن تنتصر الدولة في هذا الملف أو تخسر.
وأشار جعجع في مقابلة مع قناة "mtv"، إلى أن "الدولة العميقة" تتألف من شقين، سياسي وآخر يتمثل بموظفين كبار في الدولة، معتبراً أن سرعة التحقيقات لا ترتبط بالجهة القضائية التي تتولاها، سواء المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، ومشدداً على أن الجرم لا يقتصر على نقل المتفجرات، بل يشكل أيضاً مساساً بالسلم الأهلي.
وعن انتشار حزب الله في شوارع بيروت، قال إن ذلك يشكل رسالة إلى الدولة، التي تحركت بدورها عبر انتشار الجيش، معرباً عن أمله في ألا يكون ما حصل قد جرى بالتنسيق بين الطرفين.
وفي ملف الكهرباء، لفت جعجع إلى أن التقدم المحقق بلغ حتى الآن نصف النتيجة المطلوبة، فيما شدد على أن تفكيك حزب الله يحتاج إلى نية سياسية واضحة، قال إنها غير متوافرة حالياً.