جعجع: إما أن تنتصر الدولة في ملف "المتفجرات" أو تخسر

أكد ، أن قضية متفجرات تستوجب توقيف مسؤولين في ، مشدداً على أن اليوم إما أن تنتصر الدولة في هذا الملف أو تخسر.

وأشار في مقابلة مع قناة " "، إلى أن "الدولة العميقة" تتألف من شقين، سياسي وآخر يتمثل بموظفين كبار في الدولة، معتبراً أن سرعة التحقيقات لا ترتبط بالجهة القضائية التي تتولاها، سواء المجلس العدلي أو ، ومشدداً على أن الجرم لا يقتصر على نقل المتفجرات، بل يشكل أيضاً مساساً بالسلم الأهلي.

وعن انتشار حزب الله في شوارع ، قال إن ذلك يشكل رسالة إلى الدولة، التي تحركت بدورها عبر انتشار الجيش، معرباً عن أمله في ألا يكون ما حصل قد جرى بالتنسيق بين الطرفين.

وفي ملف الكهرباء، لفت جعجع إلى أن التقدم المحقق بلغ حتى الآن نصف النتيجة المطلوبة، فيما شدد على أن تفكيك حزب الله يحتاج إلى نية سياسية واضحة، قال إنها غير متوافرة حالياً.