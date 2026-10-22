تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: إما أن تنتصر الدولة في ملف "المتفجرات" أو تخسر

Lebanon 24
22-10-2026 | 15:23
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جعجع: إما أن تنتصر الدولة في ملف المتفجرات أو تخسر
جعجع: إما أن تنتصر الدولة في ملف المتفجرات أو تخسر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن قضية متفجرات ضهر البيدر تستوجب توقيف مسؤولين في حزب الله، مشدداً على أن اليوم إما أن تنتصر الدولة في هذا الملف أو تخسر.

وأشار جعجع  في مقابلة مع قناة "mtv"، إلى أن "الدولة العميقة" تتألف من شقين، سياسي وآخر يتمثل بموظفين كبار في الدولة، معتبراً أن سرعة التحقيقات لا ترتبط بالجهة القضائية التي تتولاها، سواء المجلس العدلي أو المحكمة العسكرية، ومشدداً على أن الجرم لا يقتصر على نقل المتفجرات، بل يشكل أيضاً مساساً بالسلم الأهلي.

وعن انتشار حزب الله في شوارع بيروت، قال إن ذلك يشكل رسالة إلى الدولة، التي تحركت بدورها عبر انتشار الجيش، معرباً عن أمله في ألا يكون ما حصل قد جرى بالتنسيق بين الطرفين.

وفي ملف الكهرباء، لفت جعجع إلى أن التقدم المحقق بلغ حتى الآن نصف النتيجة المطلوبة، فيما شدد على أن تفكيك حزب الله يحتاج إلى نية سياسية واضحة، قال إنها غير متوافرة حالياً.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
جعجع: إما أن يقدم حزب الله بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاك على حل أجنحته العسكرية والأمنية وإما على الدولة اللبنانية ان تحزم أمرها
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: سرعة التحقيقات لا تتعلق بما إذا أُجريت في المجلس العدلي أو في المحكمة العسكرية والجرم الذي حصل ليس مجرّد نقل متفجرات ولكنّه أيضاً مسّ بالسلم الأهلي
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب السياسي الكتائبي: نطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فوراً
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يدعو إلى جلسة حكومية طارئة لضبط الحدود وكشف المتورطين في ملف المتفجرات
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 02:02:17 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية سمير جعجع

حزب القوات اللبنانية

اللبنانية سمير جعجع

القوات اللبنانية

المحكمة العسكرية

ضهر البيدر

سمير جعجع

اللبنانية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-10-22
Lebanon24
16:34 | 2026-10-22
Lebanon24
16:14 | 2026-10-22
Lebanon24
16:11 | 2026-10-22
Lebanon24
15:47 | 2026-10-22
Lebanon24
15:33 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24