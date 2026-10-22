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لبنان

الجميل بعد لقائه السفير الكويتي: للتمسّك بسيادة الدولة وقرارها المستقل

Lebanon 24
22-10-2026 | 15:47
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الجميل بعد لقائه السفير الكويتي: للتمسّك بسيادة الدولة وقرارها المستقل
الجميل بعد لقائه السفير الكويتي: للتمسّك بسيادة الدولة وقرارها المستقل photos 0
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استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل سفير دولة الكويت لدى لبنان محمد سلطان الشرجي في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، حيث جرى التداول في آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية، والعلاقات الثنائية بين لبنان والكويت في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
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‎وحضر اللقاء مستشار السفير عبدالله الديين، النائب الياس حنكش، النائب أديب عبد المسيح ورئيس جهاز العلاقات الخارجية فمروان عبدالله.

‎وشدّد الجميّل على أهمية الدور الذي تؤديه الكويت في دعم لبنان ومساندته، مؤكداً ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز الروابط القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك.

‎كما أكّد الجميّل أهمية ترسيخ الاستقرار في لبنان وتعزيز دور المؤسسات الدستورية، والتمسّك بسيادة الدولة وقرارها المستقل، بما يتيح للبنان تجاوز التحديات الراهنة والانطلاق نحو مرحلة من التعافي والاستقرار.

‎وفي الشأن الإقليمي، دان الجميّل الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف الدول العربية، معتبراً أن هذه الاعتداءات تشكّل تهديداً لأمن المنطقة واستقرارها ومؤكداً تضامن لبنان مع الدول العربية الشقيقة في مواجهة الاعتداءات التي تطال سيادتها وأمن شعوبها. كما دعا إلى وقف التصعيد والاحتكام إلى الحلول الدبلوماسية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
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