تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جلستان حكوميتان للكهرباء والنفايات خلال اسبوعين واقرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية

Lebanon 24
22-10-2026 | 22:34
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
جلستان حكوميتان للكهرباء والنفايات خلال اسبوعين واقرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية
جلستان حكوميتان للكهرباء والنفايات خلال اسبوعين واقرار التفرّغ في الجامعة اللبنانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعلن رئيس الحكومة نواف سلام أنه سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين واحدة مخصصة للكهرباء والثانية للنفايات.

وكان مجلس الوزراء رفع عدد الأساتذة المشمولين بملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية من 1690 إلى نحو 1894 أستاذاً، وفق الصيغة المتفق عليها، التي تقضي بإضافة أساتذة مسيحيين إلى الدفعة الرابعة لاستكمال التوازن الطائفي، على ألّا يتجاوز عدد أفراد هذه الدفعة 537 أستاذاً. ويُفترض أن تتولى رئاسة الجامعة التعاقد مع أساتذة من بين المتعاقدين الحاليين أو مع أساتذة جدد، في مهلة أقصاها الأول من نيسان 2027.

وبحسب التوزيع الجديد، تضمّ الدفعة الأولى 452 أستاذاً سيتفرغون ابتداءً من الأول من كانون الثاني 2027، والثانية 452 أستاذاً ابتداءً من أيلول 2027، والثالثة 453 أستاذاً سيتفرغون ابتداءً من أيلول 2028، فيما يُستكمل العدد في الدفعة الرابعة. وتلامس نسبة الأساتذة المسيحيين في الدفعات الثلاث الأولى 42%. ومن المنتظر أن تُقرّ الصيغة النهائية في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.

وعلم "لبنان 24" ان التعديلات التي ادخلت على الدفعات الثلاث انفردت بها وزيرة التربية ريما كرامي من دون العودة الى مجلس الجامعة وهذا مخالف للقوانين والانظمة المرعية في الجامعة.

وكتبت" الاخبار": التعاقد مع أساتذة جدد لاستكمال الدفعة الرابعة يطرح سؤالاً حول مصير أساتذة متعاقدين مع الجامعة في العام الدراسي 2024 - 2025 لم تشملهم اللائحة، بسبب عدم استيفائهم النصاب المطلوب. فهل ستُبحث أوضاع هؤلاء قبل التعاقد مع أسماء جديدة، أم سيبقون خارج الملف لمصلحة التوازن الطائفي؟

فقد أظهرت الصيغة المعتمدة أن التوازن الطائفي كان المعيار الأساسي المحدِّد لتوزيع الدفعات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
طرابلسي: لإقرار ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية بسرعة وتطوير المناهج التربوية مهم جداً لتواكب العصر
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام لأساتذة الجامعة اللبنانية أمام السراي للمطالبة بإقرار ملف التفرغ سريعاً
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إقرار تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية غير محسوم
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام في مستهل الجلسة: الأسبوع المقبل سيشهد جلسات متتالية لعرض ومناقشة الموازنة وموضوع تفرّغ أساتذة الجامعة اللبنانية سيُعرض على جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 07:00:13 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

مجلس الوزراء

في الجامعة

قصر بعبدا

نواف سلام

المسيحيين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:11 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:18 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:50 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22
Lebanon24
22:11 | 2026-10-22
Lebanon24
22:18 | 2026-10-22
Lebanon24
22:21 | 2026-10-22
Lebanon24
23:50 | 2026-10-22
Lebanon24
23:01 | 2026-10-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24