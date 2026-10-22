وفد من صندوق النقد في لبنان الشهر المقبل: اتفاق قبل نهاية السنة؟

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أكدت المديرة العامة لصندوق كريستالينا غورغيفا، خلال ختام الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن «هناك عملاً مشتركاً ومستمراً مع لبنان»، مشيرة إلى أنه «لا يزال أمامنا بعض العمل المشترك والخطوات الإضافية، التي يتعين إنجازها قبل التوصل للاتفاق النهائي».فهل يعني هذا الكلام أن الصندوق راضٍ عن المسار الإصلاحي، والإجراءات التي تقوم بها ؟ وهل ممكن أن يتم الإتفاق قبل نهاية العام؟ وما المطلوب لذلك؟ وهل اقتربنا من إقرار قانون المالية؟ وما أهمية هذا الإتفاق وتداعياته على الإقتصاد؟ وكيف كانت الاجتماعات الأخيرة مع صندوق النقد؟ وإلى ماذا توصلت وما هي أبرز نتائجها؟على هذه الأسئلة يجيب مستشار ، والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف الدكتور سمير ، الذي أكد بأن «العمل جدي من أجل التوصل إلى اتفاق قبل نهاية السنة، بحيث تكون عملية قانون الفجوة المالية قد أنجزت، أو على الأقل نكون قد تفاهمنا في الإطار العام بالعناوين العريضة، والتفاصيل والمبادئ والمعايير الأساسية قبل نهاية السنة».وقال: «نكثف اجتماعاتنا، حيث تُعقد اجتماعات يومية متواصلة بين وزارة المال ومصرف والصندوق»، كاشفاً أن «وفد سيأتي إلى لبنان في الفترة الممتدة من التاسع إلى الثالث عشر من شهر تشرين الثاني المقبل».وقال: «المهم أن ننهي قانون الفجوة المالية، وننهي ما يسمى بالخطة متوسطة الأمد للإطار المالي لوزارة المالية، ونذهب إلى اتفاق الموظفين، وهو ما يسمونه اتفاق على مستوى الموظفين(Staff-Level Agreement)، الذي يعطي انطباعاً بأن لبنان الصحيح، وأن صندوق النقد الدولي يشاطره في هذه المسيرة، لتطوير العلاقة إلى علاقة قروض، وتصحيح الوضع المالي والوضع النقدي في البلد».