"مداخلة نارية" لسلام في مجلس الوزراء "ضد حزب الله" انتهت بارجاء إحالة ملف المتفجرات على المجلس العدلي

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من قرأ المداخلة التي قدمها رئيس الحكومة نواف سلام في مستهل جلسة امس وعممها مكتبه خلال انعقاد الجلسة، اعتقد ان قرار احالة قضية شحنة متفجرات ضهر البيدر إلى المجلس العدلي بات امرا واقعا خصوصا عندما قال "إن تخزين السلاح أو نقله من خارج الجهات التي لها حصراً شرعية القيام بذلك، تحت أي ذريعة كانت، لا يشكّل فقط خروجاً على الثوابت والقوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء، بل يشكّل خطراً على السلامة العامة، ويهدّد أمن المواطنين، ويقتضي المتابعة الأمنية والملاحقة القضائية لإنزال أشد العقاب الذي تفرضه القوانين بحق المرتكبين".الا ان المفاجأة كانت في تأجيل بت الإحالة إلى جلسات أخرى، واعقب ذلك خروج وزراء "حزب " من الجلسة اعتراضاً على عدم الإحالة، فيما لم يحذُ وزير العدل الذي يمثل حزب الكتائب عادل نصار حذو القوات، وبقيَ في الجلسة رغم أنه صاحب اقتراح مشروع بحث الإحالة في مجلس الوزراء. ووفق المعلومات فإنّ وزير العدل وبناءً على توجيهات حزب الكتائب لا يريد اتخاذ موقف يعاكس رئيس الجمهورية جوزاف عون، ما أثار غضب وزراء "القوات" الذين اعتبروا أنّ "الكتائب" تمارس المزايدة على القوات في هذه المسألة بعدما كان بدا نصار متحمّساً لهذه القضية.خروج وزراء "القوات" من الجلسة ازعج رئيس الحكومة فقال خلال الجلسة : “هيدا تحرك شعبوي وتعوّدنا عليكم”.وليلا، دعا رئيس حزب القوات سمير جعجع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى إحالة قضية المتفجّرات إلى المجلس العدلي لأنها تهدّد الأمن القومي والسلم الأهلي و هيبة الدولة، ولأنها جريمة يُعاقب عليها القانون.وقال: «هناك مشهد سياسي في البلد يمنعني من قول الأمور كما هي، و«ضاق خلقي من كذا شغلة»، ولكن أمتنع عن الكلام خدمة للقضية التي أؤمن بها».وافادت المعلومات ان الاتصالات السياسية التي قادها في نجحت في احتواء المواجهة التي كانت تتهدّد الجلسة ، فيما أرسل عبر الوسطاء رسالة مفادها أن «تجنّب الإحالة يمكن أن يشكّل خطوة يُبنى عليها، خصوصاً في ظل انقطاع التواصل السياسي بينه وبين رئيس الجمهورية»في ملف آخر، انتهت المفاوضات اللبنانية - في مدينة تامبا الأميركية، أمس الأول، من دون تحقيق أي اختراق أو تحديد موعد لجولة جديدة، فيما شهد يوم أمس لقاءات ثنائية على المستوى اللبناني - الأميركي. وإذ رفض مقترحًا إسرائيليًا للمشاركة في آلية مراقبة نزع سلاح «حزب الله»، ما شكّل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات، لم يتوصّل الجانبان إلى اتفاق بشأن تشكيل الجهة المكلّفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات الأمنية في جنوب لبنان والدول التي ستشارك فيها.