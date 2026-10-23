بري منزعج "رغم التمايز"

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بالرغم من التمايز الواضح الذي أظهره عن " " في الساعات الماضية، فإن هذا التمايز لا يعني بالضرورة وجود توافق بين والسلطة السياسية بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية شحنة متفجرات .وبحسب مصادر مطلعة، فقد نقل بري انزعاجه الشديد من أداء السلطة ، وخصوصاً من التوجه نحو إحالة قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بـ"حزب الله" إلى .وتشير المصادر إلى أن بري عبّر عن استيائه الكبير من طريقة التعامل مع هذا الملف، معتبراً أن الذهاب نحو خطوات تصعيدية من هذا النوع قد يزيد من حدة التوتر الداخلي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مقاربات سياسية أكثر حذراً لتجنب تداعيات يصعب احتواؤها.