بري منزعج "رغم التمايز"

بالرغم من التمايز الواضح الذي أظهره رئيس مجلس النواب نبيه بري
عن "حزب الله
" في الساعات الماضية، فإن هذا التمايز لا يعني بالضرورة وجود توافق بين بري
والسلطة السياسية بشأن التطورات الأخيرة المرتبطة بقضية شحنة متفجرات ضهر البيدر
.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد نقل بري انزعاجه الشديد من أداء السلطة ، وخصوصاً من التوجه نحو إحالة قضية شحنة المتفجرات المرتبطة بـ"حزب الله" إلى المجلس العدلي
.
وتشير المصادر إلى أن بري عبّر عن استيائه الكبير من طريقة التعامل مع هذا الملف، معتبراً أن الذهاب نحو خطوات تصعيدية من هذا النوع قد يزيد من حدة التوتر الداخلي، في وقت تحتاج فيه البلاد إلى مقاربات سياسية أكثر حذراً لتجنب تداعيات يصعب احتواؤها.