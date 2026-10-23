البقاع يدفع الثمن الأكبر

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ويرتبط جزء من هذه بكلفة النقل التي ارتفعت سنوياً بنحو 31.7 في المئة في آب قبل أن تقفز إلى 35.2 في المئة في أيلول، وهي كلفة تنعكس على أسعار السلع كلما ابتعدت المنطقة عن المرفأ ومراكز التوزيع، فيما يُرجّح أن يكون الضغط على أسواق صغيرة في الأطراف قد زاد من حدتها.وتزداد أهمية هذه الأرقام مع ارتفاع المعدل الوطني إلى 17.5 في المئة في أيلول، لأن أي تصحيح للأجور أو برنامج دعم يُبنى على رقم وطني واحد سيكون منصفاً لسكان بيروت ومجحفاً بحق سكان الأطراف، ما يستدعي اعتماد المؤشرات المناطقية في رسم السياسات بدل الاكتفاء بمعدل يغطي التفاوت.