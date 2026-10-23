المولدات تتصدر

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وبحسب ما قال مصدر أمني لـ" " فإنّ هذه النسبة تعكس حجم التوتر بين المشتركين وأصحاب المولدات في ظل تسعيرة رسمية ارتفعت بنحو 76 في المئة خلال عام، وإضافات غير قانونية سبق للوزارة أن حذّرت منها، من ضريبة القيمة المضافة غير المبررة إلى رسوم الصيانة وفرض بدلات على مستخدمي الطاقة الشمسية.أضاف المصدر:" غير أن الأرقام تطرح سؤالاً عما يلي الضبط، فالوزارة أحالت 877 محضراً إلى ، لكنها لم تعلن عدد الأحكام الصادرة أو قيمة الغرامات أو ما إذا كان أي مشترك قد استعاد مبالغ اضافية دفعها على التسعيرة، ما يعني أن المحضر يبقى حتى الآن أداة ردع إدارية أكثر منه وسيلة إنصاف فعلية". ومع تلقي الوزارة أكثر من 2,100 شكوى، أي ضعف عدد المحاضر المنظّمة، يتضح أن جزءاً كبيراً من شكاوى المواطنين لا يتحول إلى إجراء، في وقت يبقى فيه المشترك مضطراً للدفع كي لا تنقطع عنه الكهرباء بانتظار مسار قضائي لا يعرف نهايته.