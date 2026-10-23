تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الجميّل للسفير الكويتي: سيادة الدولة مدخل التعافي والاستقرار

Lebanon 24
23-10-2026 | 02:49
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الجميّل للسفير الكويتي: سيادة الدولة مدخل التعافي والاستقرار
الجميّل للسفير الكويتي: سيادة الدولة مدخل التعافي والاستقرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بحث رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل مع سفير الكويت محمد سلطان الشرجي التطورات في لبنان والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مستشار السفير عبدالله الديين، والنواب الياس حنكش وأديب عبد المسيح، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

وأشاد الجميّل بدور الكويت في دعم لبنان، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، وتعزيز الروابط القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".

وأكد أهمية ترسيخ الاستقرار وتفعيل المؤسسات الدستورية والتمسك بسيادة الدولة وقرارها المستقل، بما يساعد لبنان على تجاوز أزماته والانطلاق نحو التعافي.

إقليمياً، دان الجميّل الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، معلناً تضامن لبنان معها، وداعياً إلى وقف التصعيد واعتماد الحلول الدبلوماسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجميل بعد لقائه السفير الكويتي: للتمسّك بسيادة الدولة وقرارها المستقل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية الصناعيين: دعم الإصلاح والإعمار مدخل لبنان إلى التعافي والاستقرار
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
سليمان: إصرار الرئيس بشير الجميّل على سيادة الدولة على كامل الـ10452 كلم² أدّى إلى اغتياله
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميّل: بناء الدولة واستعادة سيادتها يحتاجان إلى شجاعة وإرادة وترجمة القرارات إلى أفعال
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الدول العربية

الإيرانية

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

رئيس حزب

الكتائب

الثنائي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-23
Lebanon24
04:31 | 2026-10-23
Lebanon24
04:29 | 2026-10-23
Lebanon24
04:25 | 2026-10-23
Lebanon24
04:24 | 2026-10-23
Lebanon24
04:15 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24