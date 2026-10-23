الجميّل للسفير الكويتي: سيادة الدولة مدخل التعافي والاستقرار

بحث النائب سامي الجميّل مع سفير الكويت محمد سلطان الشرجي التطورات في والمنطقة، إضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر اللقاء في بيت الكتائب المركزي في الصيفي مستشار السفير عبدالله الديين، والنواب الياس حنكش وأديب عبد المسيح، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

وأشاد الجميّل بدور الكويت في دعم لبنان، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على أفضل العلاقات مع الشقيقة، وتعزيز الروابط القائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك".

وأكد أهمية ترسيخ الاستقرار وتفعيل المؤسسات الدستورية والتمسك بسيادة الدولة وقرارها المستقل، بما يساعد لبنان على تجاوز أزماته والانطلاق نحو التعافي.

إقليمياً، دان الجميّل الاعتداءات على الدول العربية، معلناً تضامن لبنان معها، وداعياً إلى وقف التصعيد واعتماد الحلول الدبلوماسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها.