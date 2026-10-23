تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلال لقائه حاكم مصرف لبنان.. عون يشدد على الاستقرار النقدي والإصلاح المصرفي

Lebanon 24
23-10-2026 | 02:55
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
خلال لقائه حاكم مصرف لبنان.. عون يشدد على الاستقرار النقدي والإصلاح المصرفي
خلال لقائه حاكم مصرف لبنان.. عون يشدد على الاستقرار النقدي والإصلاح المصرفي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

عرض حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون نتائج لقاءاته في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.

وشملت لقاءات سعيد مسؤولين في صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب عدد من حكام المصارف المركزية العربية.

كما أطلع رئيس الجمهورية على التطورات النقدية والمالية والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى زيارته المرتقبة لفرنسا لإجراء مشاورات مع مسؤولين ماليين والمشاركة في مباحثات مرتبطة بمجموعة الدول السبع حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

من جهته، شدد عون على ضرورة صون الاستقرار النقدي، واستكمال إصلاح القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
عون بحث مع حاكم مصرف لبنان الاستقرار النقدي والإصلاحات المصرفية
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
مصرف لبنان يُفعّل الدفع الإلكترونيّ لخفض التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: إستكمال الإصلاح المصرفي خطوة أساسية لترجمة الدعم الدولي
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عن الذهب وودائع اللبنانيين.. هذا ما كشفه حاكم مصرف لبنان
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 11:38:43 Lebanon 24 Lebanon 24

صندوق النقد الدولي

المصارف المركزية

النقد الدولي

مصرف لبنان

جوزاف عون

كريم سعيد

الفيدرالي

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:36 | 2026-10-23
Lebanon24
04:31 | 2026-10-23
Lebanon24
04:29 | 2026-10-23
Lebanon24
04:25 | 2026-10-23
Lebanon24
04:24 | 2026-10-23
Lebanon24
04:15 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24