خلال لقائه حاكم مصرف لبنان.. عون يشدد على الاستقرار النقدي والإصلاح المصرفي

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عرض حاكم مصرف لبنان كريم سعيد مع رئيس الجمهورية جوزاف عون نتائج لقاءاته في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.
وشملت لقاءات سعيد مسؤولين في صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى جانب عدد من حكام المصارف المركزية العربية.
كما أطلع رئيس الجمهورية على التطورات النقدية والمالية والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى زيارته المرتقبة لفرنسا لإجراء مشاورات مع مسؤولين ماليين والمشاركة في مباحثات مرتبطة بمجموعة الدول السبع حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
من جهته، شدد عون على ضرورة صون الاستقرار النقدي، واستكمال إصلاح القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.