خلال لقائه حاكم مصرف لبنان.. عون يشدد على الاستقرار النقدي والإصلاح المصرفي

عرض حاكم مع رئيس الجمهورية نتائج لقاءاته في بانكوك، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق .

وشملت لقاءات سعيد مسؤولين في وصندوق النقد العربي والاحتياطي الأميركي، إلى جانب عدد من حكام العربية.

كما أطلع رئيس الجمهورية على التطورات النقدية والمالية والإجراءات التي يتخذها مصرف للحفاظ على الاستقرار النقدي، إضافة إلى زيارته المرتقبة لفرنسا لإجراء مشاورات مع مسؤولين ماليين والمشاركة في مباحثات مرتبطة بمجموعة الدول السبع حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

، شدد عون على ضرورة صون الاستقرار النقدي، واستكمال إصلاح القطاع المصرفي وحماية حقوق المودعين.