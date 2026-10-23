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لبنان

تعديل قانون الموازنات المدرسية على طاولة مراد ولجان الأهل

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:06
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بحث رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد مع وفد اتحاد لجان الأهل في مدارس المتن الكاثوليكية والخاصة ملف الأقساط وإمكان تعديل القانون 515/96 الناظم للموازنات المدرسية.

وحضر اللقاء رئيس مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية عماد الأشقر، فيما عرض المجتمعون التحديات التي تواجه القطاع وسبل التوصل إلى حلول تراعي حقوق الأهل، وتحافظ على استمرارية المدارس وحقوق أفراد الهيئة التعليمية.

وتناول البحث ضرورة تطوير الأطر القانونية وتعزيز الشفافية في الموازنات المدرسية، بما يحقق التوازن بين قدرات العائلات وحاجات المؤسسات التربوية.

كما جرى التأكيد على دور لجان الأهل كشريك في العملية التربوية، وضرورة إشراكها بفاعلية في مناقشة القرارات المرتبطة بالأقساط ومستقبل القطاع التعليمي.

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