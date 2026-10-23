باسيل يرد على جعجع بآية إنجيلية: "باركوا لاعنيكم"

كتب رئيس " " ، على منصة "أكس": "لوقا 6: 28 بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ".

وجاء المنشور بعدما قال ، خلال مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" عبر قناة " ": " وجماعته يحاولون إعماء بصيرة الناس، والله يلعن ساعتن".