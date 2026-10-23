باسيل يرد على جعجع بآية إنجيلية: "باركوا لاعنيكم"

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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على منصة "أكس": "لوقا 6: 28 بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ".
وجاء المنشور بعدما قال جعجع، خلال مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" عبر قناة "mtv": "باسيل وجماعته يحاولون إعماء بصيرة الناس، والله يلعن ساعتن".
لوقا 6: 28
28 بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ.— Gebran Bassil (@Gebran_Bassil) October 23, 2026
لوقا 6: 28
28 بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ.