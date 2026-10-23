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لبنان

باسيل يرد على جعجع بآية إنجيلية: "باركوا لاعنيكم"

Lebanon 24
23-10-2026 | 03:20
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باسيل يرد على جعجع بآية إنجيلية: باركوا لاعنيكم
باسيل يرد على جعجع بآية إنجيلية: باركوا لاعنيكم photos 0
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كتب رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، على منصة "أكس": "لوقا 6: 28 بَارِكُوا لاَعِنِيكُمْ وَصَلُّوا لأَجْلِ الَّذِينَ يُسِيئُونَ إِلَيْكُمْ".

 

وجاء المنشور بعدما قال جعجع، خلال مقابلة ضمن برنامج "صار الوقت" عبر قناة "mtv": "باسيل وجماعته يحاولون إعماء بصيرة الناس، والله يلعن ساعتن".

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