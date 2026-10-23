"مؤتمر لاهاي" يدعو لبنان إلى الانضمام.. وعون يشجّع الخطوة

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استقبل رئيس الجمهورية جوزاف عون، في حضور وزير العدل عادل نصار، الأمين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني.
وعرض برناسكوني طبيعة عمل المؤتمر والدول العربية والمتوسطية المنضمة إليه، داعياً لبنان إلى الانضمام لما يوفره من تعاون في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وتسهيل المعاملات والإجراءات.
من جهته، أبدى عون استعداد لبنان للتعاون وتشجيعه المضي في مسار الانضمام.