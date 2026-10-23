"مؤتمر لاهاي" يدعو لبنان إلى الانضمام.. وعون يشجّع الخطوة

استقبل رئيس الجمهورية ، في حضور وزير العدل ، لمؤتمر للقانون الدولي الخاص كريستوف برناسكوني.

وعرض برناسكوني طبيعة عمل المؤتمر والدول العربية والمتوسطية المنضمة إليه، داعياً إلى الانضمام لما يوفره من تعاون في تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وتسهيل المعاملات والإجراءات.

، أبدى عون استعداد لبنان للتعاون وتشجيعه المضي في مسار الانضمام.