جمعية حماية العلامات التجارية في لبنان تنظّم "اليوم الوطني للملكية الفكرية والرياضة"

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أطلقت جمعية حماية العلامات التجارية في (BPG-Lebanon)، مؤتمرها السنوي تحت عنوان "اليوم الوطني للملكية الفكرية والرياضة"، برعاية نقيب المحامين في الأستاذ عماد مارتينوس وبالتعاون مع ، وبحضور ومشاركة وزير العدل الدكتور عادل نصّار، والتجارة الدكتور عامر البساط، وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بايراقدريان، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب حشد من الشخصيات السياسية والأمنية والقانونية والرياضية، من لبنان والعالم العربي، فضلًا عن مشاركة عدد كبير من طلاب كليات الحقوق والمحامين المتدرجين.ورحب رئيس جمعية حماية العلامات التجارية في لبنان راني صادر بالحضور، وشدّد على أن هذا الحدث السنوي يكتسب أهمية خاصة لما يتضمنه من محاور ونقاشات تتناول أبرز التطورات القانونية والتشريعية المرتبطة بالملكية الفكرية والرياضة، مسلّطًا الضوء على الجهود المبذولة لمكافحة التقليد والقرصنة، وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في لبنان وعدد من الدول، فضلًا عن إبراز دور هذه الحقوق في صون الإبداع، وتشجيع الاستثمار، ودعم الابتكار، وتحويل الرياضة إلى صناعة تجارية عالمية ذات أبعاد اقتصادية واستثمارية متنامية.المؤتمر تخلله كلمات الوزراء المشاركين ، والمدراء العامين، بالإضافة الى ندوات متخصصة وجلسات حوارية، إلى جانب محطات تكريمية وتذكارية، أتاحت للمشاركين تبادل الخبرات ووجهات النظر حول التحديات الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز حماية الملكية الفكرية وتطوير الأطر القانونية الناظمة لها.واختُتم المؤتمر بمجموعة من التوصيات التي شدّدت على ضرورة مواصلة التنسيق والتعاون بين الجهات الرسمية والقانونية والاقتصادية والرياضية المعنية، وتكثيف الجهود المشتركة لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، ومكافحة التعديات عليها، وتعزيز الوعي بأهميتها، بما يسهم في ترسيخ ثقافة احترام هذه الحقوق في لبنان والعالم العربي، ويدعم بيئة حاضنة للإبداع والاستثمار والتنمية المستدامة.