شريفة: التشكيك بقائد الجيش يكشف سوء نيات البعض

حذّر إمام الصفا المفتي الشيخ حسن شريفة من مخاطر الانقسام الداخلي في ظل التهديدات المستمرة، مؤكداً أن حماية تتطلب التمسك بالشراكة الوطنية والاحتكام إلى الدولة ومؤسساتها.

ورفض شريفة الاستقواء بالخارج في مواجهة الشركاء في الوطن، معتبراً أن الخلافات السياسية لا تُعالج بإقصاء أي طائفة أو تأجيج الانقسامات، بل بالحوار والتفاهم.

وشدد على أن الجيش والمؤسسات الأمنية يشكلان ركيزة لحماية البلاد وبسط القانون، وقال إن التشكيك بقائد الجيش "يكشف سوء نيات البعض"، داعياً إلى دعم المؤسسات العسكرية والأمنية وإبعادها عن التجاذبات.

كما طالب بتعزيز حضور الدولة في الجنوب وتأمين الخدمات الأساسية لأهله، بما يساعدهم على الصمود والبقاء في أرضهم.

وفي الملف الأمني، حذّر شريفة من جرائم القتل التي تقع على الطرق وفي الأنفاق وتحت الجسور بذريعة السرقة، مطالباً والقضائية بالتحرك سريعاً لكشف المتورطين ومنع تكرارها.

إقليمياً، دعا إلى وقف التصعيد بين واليمن واعتماد الحوار، مرحباً بالدعم للبنان، ولا سيما المشاريع المرتبطة بتوليد الكهرباء وتطوير البنية التحتية، شرط احترام السيادة .