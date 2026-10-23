يزبك للحكومة: لتنفيذ قرار نزع سلاح "حزب إيران"

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دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب الحكومة إلى تنفيذ قرار نزع سلاح "حزب "، محذراً من أن بقاء الوضع على حاله يهدد وجود .وكتب عبر "اكس":"ما لم تلجأ الحكومة الى تنفيذ قرار نزع السلاح من حزب ، سيظل مع وقف التنفيذ او سيكون مصيره الزوال. هذه المجموعة المسلحة ستظل تزعل وتغضب وتهدد في كل مرة ستحاول الدولة او بعضها، تطبيقَ اي قانون ينتقص من سطوتها، الامر الذي سينهي الدولة بأجهزتها ومواردها وبكل الطقوس التي تعبّر الدولُ بها عن وجودها. هذا التخاذل الشرعي، كما حصل في عدم تحويل ملف المتفجرات على ،سينقل الشرعية الى من يَقدر على فرضها، وغالباً ما يَفرض الامرُ الواقع في شرعياتٍ غير قانونية تتعامل معها الدول، وهذا ما خبِره اللبنانيون طوال نصف قرن، ام تُعرِض هذه الدول عن لبنان فيخرَب، ويَسأل البعض اليوم بحرقة طيّبي القلوب، وبعضٌ آخر بسذاجة السذّج، لماذا حل بنا ما نحن فيه من كوارث؟!".