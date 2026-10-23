تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

يزبك للحكومة: لتنفيذ قرار نزع سلاح "حزب إيران"

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:31
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
يزبك للحكومة: لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب إيران
يزبك للحكومة: لتنفيذ قرار نزع سلاح حزب إيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
دعا عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غياث يزبك الحكومة إلى تنفيذ قرار نزع سلاح "حزب إيران"، محذراً من أن بقاء الوضع على حاله يهدد وجود الدولة اللبنانية.
Advertisement

وكتب عبر "اكس":"ما لم تلجأ الحكومة الى تنفيذ قرار نزع السلاح من حزب ايران، سيظل لبنان دولة مع وقف التنفيذ او سيكون مصيره الزوال. هذه المجموعة المسلحة ستظل تزعل وتغضب وتهدد في كل مرة ستحاول الدولة او بعضها، تطبيقَ اي قانون ينتقص من سطوتها، الامر الذي سينهي الدولة بأجهزتها ومواردها وبكل الطقوس التي تعبّر الدولُ بها عن وجودها. هذا التخاذل الشرعي، كما حصل في عدم تحويل ملف المتفجرات على المجلس العدلي،سينقل الشرعية الى من يَقدر على فرضها، وغالباً ما يَفرض الامرُ الواقع في لبنان شرعياتٍ غير قانونية تتعامل معها الدول، وهذا ما خبِره اللبنانيون طوال نصف قرن، ام تُعرِض هذه الدول عن لبنان فيخرَب، ويَسأل البعض اليوم بحرقة طيّبي القلوب، وبعضٌ آخر بسذاجة السذّج، لماذا حل بنا ما نحن فيه من كوارث؟!".
مواضيع ذات صلة
حصر سلاح "حزب الله" بيد الدولة : قرار مستحيل التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي: على إيران وقف تحدّي قرارات الحكومة اللبنانية والكف عن إمداد "حزب الله" بالأسلحة
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: تقديرات بأن الجيش الإسرائيلي وحده القادر على تنفيذ مهمة نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو في مقابلة إذاعية: لا أثق بالحكومة اللبنانية في مسألة نزع سلاح حزب الله
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:25:20 Lebanon 24 Lebanon 24

الدولة اللبنانية

المجلس العدلي

لبنان دولة

غياث يزبك

اللبنانية

الدولة ال

الجمهوري

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-10-23
Lebanon24
14:14 | 2026-10-23
Lebanon24
13:33 | 2026-10-23
Lebanon24
13:17 | 2026-10-23
Lebanon24
13:05 | 2026-10-23
Lebanon24
13:04 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24