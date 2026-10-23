من الدفء إلى الأمطار.. تقلبات جوية في لبنان ومنخفض جوي سيصل في هذا اليوم

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-الحال العامة: طقس خريفي مستقر ودافىء نسبياً يسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية بخاصة في الداخل، مع بعض التقلبات المحلية المحدودة في المناطق الشرقية يوم غد السبت. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجاً اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً.الجمعة: قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، تنشط الرياح بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد مع ظهور طبقات خفيفة من الغبار.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكوّن الضباب فوق الجبال، ويتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة في المناطق الداخلية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.الاحد: قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.الإثنين: غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات.-الحرارة على الساحل من 18 الى 29 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 15 الى 31 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.-الانقشاع: جيد اجمالاً.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 60٪.-حال البحر: مائج اجمالاً، حرارة سطح الماء: 27 درجة.-الضغط الجوي: 763 ملم زئبق.