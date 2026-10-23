سفيرا بلجيكا وتشيلي في مستشفى تبنين... حمادي: الوحيد الفاعل جنوب الليطاني

زار سفيرا وتشيلي ، حيث جالا في أقسامه واطلعا على الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المنطقة والنازحين في ظل الظروف الصعبة.

وكان في استقبالهما بلديات القلعة نبيل ورئيس مجلس إدارة المستشفى ومديره محمد حمادي، إلى جانب عدد من الأطباء والموظفين.

وأشاد السفيران بجهود الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، وبالدور الذي يؤديه المستشفى في ضمان استمرار الرعاية الصحية للمواطنين والنازحين.

بدوره، أوضح حمادي أن هو الوحيد الفاعل ، ما يضع عليه مسؤولية كبيرة في تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية.

كما شكر بلجيكا على مساهمتها في تأسيس المستشفى عام 2009، والتي ساعدت على انطلاق عمله عام 2011، مؤكداً مواصلة تطوير المقدمة لأهالي الجنوب.