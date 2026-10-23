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لبنان

سفيرا بلجيكا وتشيلي في مستشفى تبنين... حمادي: الوحيد الفاعل جنوب الليطاني

Lebanon 24
23-10-2026 | 04:45
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سفيرا بلجيكا وتشيلي في مستشفى تبنين... حمادي: الوحيد الفاعل جنوب الليطاني
سفيرا بلجيكا وتشيلي في مستشفى تبنين... حمادي: الوحيد الفاعل جنوب الليطاني photos 0
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زار سفيرا بلجيكا وتشيلي مستشفى تبنين الحكومي، حيث جالا في أقسامه واطلعا على الخدمات الطبية المقدمة لأبناء المنطقة والنازحين في ظل الظروف الصعبة.

وكان في استقبالهما رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز ورئيس مجلس إدارة المستشفى ومديره محمد حمادي، إلى جانب عدد من الأطباء والموظفين.

وأشاد السفيران بجهود الطواقم الطبية والتمريضية والإدارية، وبالدور الذي يؤديه المستشفى في ضمان استمرار الرعاية الصحية للمواطنين والنازحين.

بدوره، أوضح حمادي أن مستشفى تبنين هو المستشفى الحكومي الوحيد الفاعل جنوب نهر الليطاني، ما يضع عليه مسؤولية كبيرة في تأمين الخدمات الطبية والاستشفائية.

كما شكر بلجيكا على مساهمتها في تأسيس المستشفى عام 2009، والتي ساعدت على انطلاق عمله عام 2011، مؤكداً مواصلة تطوير الخدمات الصحية المقدمة لأهالي الجنوب.

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مستشفى تبنين الحكومي

جنوب نهر الليطاني

المستشفى الحكومي

الخدمات الصحية

نهر الليطاني

مستشفى تبنين

رئيس اتحاد

النازحين

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