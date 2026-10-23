الرئيس عون استقبل سفير الكويت وسعيد والأمين العام لمؤتمر لاهاي... ووجّه رسالة تهنئة إلى غوتيريش



Advertisement " معالي السيد أنطونيو غوتيريش المحترم

للأمم المتحدة

بمناسبة يوم الأمم المتحدة، يسرني أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى أسرة الأمم المتحدة كافة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات.

إن هذه المناسبة تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام بالمبادئ والقيم التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمها صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون بين الشعوب والدول، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً واستقراراً.

وإذ يثمّن لبنان الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والسلام، أؤكد تمسّك لبنان بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، وحرصه على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.

أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري للجهود التي تبذلونها في سبيل تعزيز السلام والتعاون الدولي، متمنياً لكم دوام النجاح، وللأمم المتحدة وأسرة العمل الدولي مزيداً من القدرة على تحقيق أهدافها السامية.

وتفضلوا، معالي الأمين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير." أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في رسالة تهنئة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة يوم الامم المتحدة الذي يصادف غداً، أن يثمّن الدور الذي تضطلع به في دعم الاستقرار والسلام ويتمسّك بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، ويحرص على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة. وجاء في الرسالة:" معالي السيد أنطونيو غوتيريش المحترمللأمم المتحدةبمناسبة يوم الأمم المتحدة، يسرني أن أتوجه إليكم، ومن خلالكم إلى أسرة الأمم المتحدة كافة، بأصدق التهاني وأطيب التمنيات.إن هذه المناسبة تشكل محطة سنوية لتجديد الالتزام بالمبادئ والقيم التي قام عليها ميثاق الأمم المتحدة، وفي مقدمها صون السلم والأمن الدوليين، واحترام سيادة الدول، وتعزيز التعاون بين الشعوب والدول، والعمل من أجل عالم أكثر عدلاً واستقراراً.وإذ يثمّن لبنان الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والسلام، أؤكد تمسّك لبنان بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، وحرصه على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة.أغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري للجهود التي تبذلونها في سبيل تعزيز السلام والتعاون الدولي، متمنياً لكم دوام النجاح، وللأمم المتحدة وأسرة العمل الدولي مزيداً من القدرة على تحقيق أهدافها السامية.وتفضلوا، معالي الأمين العام، بقبول فائق الاحترام والتقدير."

الامين العام لمؤتمر لاهاي

الى ذلك، استقبل قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا في حضور وزير العدل عادل نصار، والسفير الهولندي في لبنان Frank Mollen، الامين العام لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص السيد Christophe Bernasconi الذي عرض نطاق عمل المؤتمر وعضوية العديد من والمتوسطية فيه، داعياً لبنان إلى الانضمام اليه نظراً لاهمية التعاون في نطاق تطبيق قواعد القانون الدولي الخاص وتسهيل المعاملات والإجراءات. وقد أبدى رئيس الجمهورية استعداد لبنان للتعاون في هذا المجال وتشجيعه المضي في هذا السياق. وحضر اللقاء رئيس مؤسسة IHOPE الدكتور احمد الايوبي.

السفير الكويتي

ديبلوماسياً، عرض رئيس الجمهورية مع سفير الكويت في لبنان محمد سلطان الشرجي العلاقات -الكويتية وسبل تطويرها في المجالات كافة ، كما تناول البحث الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الأخيرة . وشكر الرئيس عون الكويت اميراً وحكومة وشعباً على الدعم الذي قدمته ولا تزال للبنان متمنيا لها وللشعب الكويتي الشقيق الخير والتقدم والاستقرار.





حاكم

واطلع الرئيس عون من حاكم مصرف لبنان كريم سعيد على نتائج لقاءاته الأخيرة التي عقدها في بانكوك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي.

وشملت هذه اللقاءات مسؤولين رفيعي المستوى في كلّ من صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد العربي، والاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بالإضافة إلى عدد من حكّام المصارف المركزية في الدول العربية.

كما عرض الحاكم سعيد لرئيس الجمهورية آخر التطورات النقدية والمالية في لبنان، والإجراءات التي يتخذها مصرف لبنان للحفاظ على الاستقرار النقدي . كذلك أطلع الحاكم رئيس الجمهورية على زيارته المرتقبة إلى فرنسا، حيث سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين في السلطات المالية ، ويشارك في مباحثات رفيعة المستوى مرتبطة بمجموعة الدول السبع G7 تتناول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وجدّد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، تأكيد أهمية صون الاستقرار النقدي والمضي قدماً في إصلاح القطاع المصرفي، وحماية حقوق المودعين.