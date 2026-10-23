تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

فضل الله: نُجدّد دعوتنا للدولة إلى مراجعة خياراتها بعد التّعنّت الذي أبداه العدوّ

Lebanon 24
23-10-2026 | 05:52
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فضل الله: نُجدّد دعوتنا للدولة إلى مراجعة خياراتها بعد التّعنّت الذي أبداه العدوّ
فضل الله: نُجدّد دعوتنا للدولة إلى مراجعة خياراتها بعد التّعنّت الذي أبداه العدوّ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
ألقى العلامة علي فضل الله، خطبتي صلاة الجمعة، من على منبر مسجد الإمامين الحسنين في حارة حريك، في حضور عدد من الشخصيات العلمائية والسياسية والاجتماعية، وحشد من المؤمنين، وقال "في لبنان يستمرّ العدوّ باعتداءاته الّتي لا تتوقّف عبر الغارات الّتي يشنّها واستكمال ما بدأه من تفجير للبنى التّحتيّة والمؤسّسات حتّى التّعليميّة والرّعائيّة في القرى والبلدات الّتي يحتلّها، فيما تستبيح مسيّراته الأجواء اللّبنانيّة وصولًا إلى العاصمة، فيما هو يعلن عن عدم نيّته بالانسحاب من القرى والبلدات الّتي يحتلّها حتّى المناطق التّجريبيّة والاستجابة لأيّ مطالب تريدها الدّولة اللّبنانيّة، وتسعى إليها من خلال المفاوضات. بل هو يردّ على مطالبها بتحميلها المسؤوليّة عمّا يجري من خلال اتّهامها بأنّها لا تقوم بدورها والّذي عبّر عنه عبر التّشكيك بدور الجيش اللّبنانيّ في عدم قيامه بواجباته الأمنيّة، وهو بذلك يريد للجيش اللّبنانيّ أن يكون أداة طيّعة لتحقيق أهدافه، وهنا ننوّه بموقف قيادة الجيش الرّافضة للانصياع لإرادة هذا العدوّ وتلبية مطالبه على حساب مصالح اللّبنانيّين وقرارهم الحرّ". 
Advertisement

وتابع :"ومن هنا، فإنّنا نجدّد دعوتنا للدّولة اللّبنانيّة إلى مراجعة خياراتها بعد التّعنّت الّذي أبداه العدوّ وعدم استعداده لتقديم ما تريده الدّولة من خلال المفاوضات الجارية، بل هو يتوعّد باحتلال المزيد من الأراضي وأن تستعدّ لمواجهة أيّ عدوان قد يقدم عليه العدوّ بعد التّهديدات الأخيرة لقادته".

ودعا اللبنانيين إلى "ضرورة العمل لتعزيز وحدتهم الدّاخليّة في مواجهة ما يجري وما قد يجري ممّا قد يترك تداعياته في الدّاخل وعلى صعيد المنطقة، ونحن في هذا المجال ندعو الجميع إلى الحكمة في اتّخاذ القرارات والمواقف، منعًا لأيّ فتنة تمسّ بالسّلم الأهليّ الّذي نريد أن يبقى من الأولويّات، ولتجنيب اللّبنانيّين ما يزيد من آلامهم ومعاناتهم وما يسمح للعدوّ أن يحقّق الأهداف الّتي يصبو إليها في هذا البلد".

وجدد دعوته للإعلام إلى "أن يقوم بالدّور المطلوب منه، بأن يئد أيّ فتنة لا أن يساهم في تسعيرها، وأن يعزّز الوحدة الدّاخليّة وما يزيد من اللّحمة بين اللّبنانيّين وتماسكهم لا ما يمسّ بها".

وقال :"وفي موازاة ذلك، تبقى الأولويّة للحكومة في أن يتقدّم جدول أعمالها الأوضاع الاقتصاديّة والمعيشيّة الصّعبة الّتي تثقل كاهل اللّبنانيّين الّتي بدأت انعكاساتها تظهر على الأمن وعلى الاستقرار الاجتماعيّ، وهنا ننوّه بالمبادرات السّاعية الّتي تسهم في مساعدة لبنان في حلّ أزماته الاقتصاديّة والاجتماعيّة وما يعزّز من صمود اللّبنانيّين".

وتطرق السيد فضل الله الى "التّصعيد الّذي يجري في المنطقة بفعل التّهديدات المتكرّرة بالحرب الّتي توجّه مجدّدًا إلى الجمهوريّة الإسلاميّة في إيران والّتي ستكون لها تداعياتها الخطيرة على صعيد أمن المنطقة واقتصادها".

وإذ لم يستبعد فضل الله "حدوث هذا التّصعيد، والّذي باتت مؤشّراته واضحة، فيما نشهده من تهديدات واستعدادات وتحذيرات"، قال: "سنبقى نأمل بأن تفضي الوساطات الجارية إلى منع حصوله بكلّ مضاعفاته الخطيرة، وأن يدرك من يسعى إلى التصعيد أن ذلك لن يحقق لهم أهدافهم بل قد يكون وبالا عليهم. وهنا ندعو كلّ الحرصاء على أمن هذا العالم واستقراره إلى القيام بدورهم لإبعاد شبح الحرب". 


مواضيع ذات صلة
بيان لـ8 دول عربية وإسلامية: نجدد دعوتنا لإسرائيل إلى إلغاء التدابير المتخذة المرتبطة بالأنشطة الاستيطانية
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة التربية: نجدد دعوتنا إلى تسجيل جميع التلامذة في المدارس والثانويات الرسمية
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية القطرية: نجدد رفض دولة قطر استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط وندعو إلى إعادة فتحه دون شروط
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24
اجتماع في وزارة المالية خصص للجنة مراجعة وإعادة صياغة مشروع قانون ضريبة الدخل
lebanon 24
Lebanon24
23/10/2026 21:26:31 Lebanon 24 Lebanon 24

قيادة الجيش

هذا البلد

الجمهوري

الغارات

إسلامي

الحكمة

لبنان

العلم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:04 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-10-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:18 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:15 | 2026-10-23
Lebanon24
14:14 | 2026-10-23
Lebanon24
13:33 | 2026-10-23
Lebanon24
13:17 | 2026-10-23
Lebanon24
13:05 | 2026-10-23
Lebanon24
13:04 | 2026-10-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24