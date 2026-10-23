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لبنان

"تاتش" أطلقت خدمة الاشتراك الرقمي المتكامل لشراء الخطوط وتفعيلها إلكترونياً

Lebanon 24
23-10-2026 | 06:35
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تاتش أطلقت خدمة الاشتراك الرقمي المتكامل لشراء الخطوط وتفعيلها إلكترونياً
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 أطلقت شركة "تاتش" خدمة الاشتراك الرقمي المتكامل التي تتيح شراء الخطوط الخلوية وتفعيلها إلكترونياً بالكامل، من دون الحاجة إلى زيارة نقاط البيع، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول الرقمي في قطاع الاتصالات في لبنان.
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وأعلن رئيس مجلس إدارة ومدير عام شركة "تاتش" كريم سليم سلام، خلال مؤتمر صحافي حضره أعضاء مجلس الإدارة وفريق عمل الشركة وممثلون عن وسائل الإعلام، إطلاق الخدمة، معتبراً أنها "تشكل محطة مفصلية في مسيرة التحول الرقمي في لبنان".

وأوضح أن" الخدمة تنطلق في مرحلتها الأولى بخطوط الشرائح الإلكترونية مسبقة الدفع (eSIM)، على أن تشمل المرحلة الثانية الخطوط الثابتة لاحقة الدفع".

وشرح أن "الاشتراك يتم عبر تطبيق "تاتش" المحدّث، من خلال اختيار الرقم، ومسح جواز السفر اللبناني ضوئياً، ثم التحقق من الهوية بواسطة تقنية التعرّف البيومتري إلى ملامح الوجه، قبل تفعيل الخط خلال دقائق. وتقتصر الخدمة حالياً على حاملي جواز السفر اللبناني، على أن يُتاح استخدام بطاقة الهوية اللبنانية لاحقاً، ضمن مراحل تطوير الخدمة".

وأكد سلام "التزام الشركة أمن بيانات المشتركين وسريتها"، لافتاً إلى أن" المنصة التقنية المعتمدة تستوفي المعايير الدولية لحماية البيانات".

وأشار إلى أن "إطلاق الخدمة يأتي انسجاماً مع رؤية وزارة الاتصالات للتحول الرقمي ودعماً للاقتصاد الوطني، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء، وبمواكبة وزير الاتصالات المهندس شارل الحاج، الذي عاين المنظومة ووافق على تشغيلها".

وشكر الشركات التقنية Assentify وIntalio وDemoc على مساهمتها في" تطوير التطبيق وتحديثه"، مثنياً على "جهود موظفي "تاتش" وكوادرها في إنجاز المشروع".

وشهد المؤتمر تجربة عملية للخدمة أمام عدسات الكاميرات وممثلي وسائل الإعلام، حيث أُجريت عملية تسجيل إلكتروني لأحد الأشخاص، اختار خلالها رقماً واستكمل خطوات الاشتراك، كما جرى الاتصال بأول مشترك سجّل عبر المنصة، بعدما حصل على شريحة إلكترونية (eSIM)، في خطوة أظهرت آلية عمل الخدمة وإمكان إنجاز إجراءات الاشتراك والتفعيل إلكترونياً.

وأعلن سلام "دخول الخدمة حيّز التشغيل الفعلي"، كاشفاً عن "عرض ترويجي يمنح المشتركين الجدد الذين يشترون خطوطهم عبر منصة الاشتراك الرقمي 3 غيغابايت من البيانات مجاناً شهرياً، لمدة ثلاثة أشهر متتالية".
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