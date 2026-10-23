جريمة قتل في قصقص بسبب خلاف ماديّ... وبيان لقوى الأمن يكشف تفاصيل ما حدث

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صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:بتاريخ 7-10-2026، وفي محلّة قصقص – ، أطلق شخصٌ ملثّم النّار باتجاه المدعو (ط. أ. ش. مواليد عام ١٩٧٨، فلسطيني) فأصابه في رأسه ما أدّى إلى مقتله، وفرّ مطلق النّار برفقة ، على متن دراجة آليّة إلى جهةٍ مجهولة.على الفور، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة لكشف ملابسات الجريمة وتوقيف المتورطَين.بنتيجة الاستقصاءات والتّحريّات المكثّفة، توصّلت إلى تحديد هويّتَيهما، ومن بينهما القاتل، ويُدعى:ع. ك. د. (مواليد عام ٢٠٠٧، سوري)أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان وجوده، وتوقيفه بالتّنسيق مع .بتاريخ 16-10-2026، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت دوريّة من الشّعبة من توقيفه في محلّة . وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة إقدامه على إطلاق النّار باتجاه رأس المغدور بسبب خلاف مادي بينهما.وفي التفاصيل، فإن الجاني كان قد استدان مبلغ مالي من المغدور وتخلّف عن سداده ما دفع الأخير إلى توجيه تهديدات طالت والدة القاتل وخطيبته، الأمر الذي جعله يخطط للقاء الضّحيّة بذريعة تسليمه المبلغ المالي المستدان، مستعينًا بشخصٍ آخر (يجري العمل على توقيفه) انتقل برفقته الى محلّة صبرا لشراء كمّامات لإخفاء ملامحهما ومن ثم توجّها للقاء الضّحيّة في محلّة قصقص حيث ارتكبت الجريمة.أجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوف، وأودع المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، ولا يزال العمل جاريًا لتوقيف شريكه.