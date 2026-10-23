كيف علّق "حزب الله" على العملية الفدائية في مدينة الخليل؟

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بارك " "، في بيان "العملية الفدائية التي نفذها حمودة وفراس الجعبة في مدينة عند حاجز فرش ، والتي أدت إلى سقوط عدد من القتلى والإصابات في صفوف قوات ".وأدان حزب الله "استمرار مشاريع الاستيطان والهدم والتجريف في والقدس، الهادفة إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه"، مؤكدا "أن العملية البطولية التي نفذت في مدينة الخليل هي ردّ طبيعي ومشروع على جرائم العدوّ المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، من قتل وإبادة وتدمير وتدنيس للمقدسات".كما أكد "أن الشعب الفلسطيني، الذي يواجه هذه الجرائم بصبر وثبات، لن يتخلى عن أرضه ومقدساته وسيظل متمسكًا بحقوقه وسيواصل طريق حتى تحرير أرضه، مهما بلغت التضحيات والأثمان".وتقدم حزب الله "بالتعزية والتبريك من الشعب الفلسطيني الأبي ومن عائلتي الشهيدين"، مؤكدا ثقته "أن كل محاولات العدوّ لكسر إرادة هذا الشعب وإخضاعه ودفعه إلى الاستسلام ستبوء بالفشل أمام عظمة صموده وثباته وتضحيات أبنائه وتمسكه بحقوقه ورفضه للظلم والطغيان".