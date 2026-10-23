بشأن قرار إستئناف الحرب... ماذا يجري داخل "حزب الله"؟

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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ مصدراً أمنيّاً لبنانيّاً، تحدّث عن وجود خلافات داخل " " بشأن الموقف من احتمال اندلاع حرب جديدة بين من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، في ظلّ تباين بين القيادات السياسية التي تعارض الانخراط في مواجهة جديدة، والقيادات العسكرية التي تنتظر موقف لتحديد خياراتها.وأوضح المصدر أنّ "الجناح السياسي يرى أن دخول حرب جديدة سيضاعف الخسائر التي تكبدها "الحزب" وبيئته الاجتماعية، ويُهدّد ما تبقى من نفوذه داخل مؤسسات ، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الحكومية والدولية لنزع سلاحه".وفي المقابل، أشار إلى أنّ "القيادات العسكرية لا تتعامل مع احتمال المواجهة باعتباره قراراً لبنانياً منفصلاً عن الحسابات ، وإنما تنتظر التوجهات التي ستصدر عن الحرس الثوري في حال تعرضت إيران لهجوم أميركي إسرائيلي جديد".وبحسب المصدر، فإنّ "خطورة الخلاف لا تكمن في تباين المواقف وحده، بل في تراجع قدرة السياسيين على التأثير في القرارات العسكرية، بما فيها الخيارات الاستراتيجية المتعلقة بالدخول في الحرب، مقارنة بما كان عليه الوضع خلال قيادة الراحل ".ويربط المصدر معارضة القيادات السياسية للمشاركة في حرب جديدة بجملة اعتبارات داخلية، أبرزها الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها المواجهات السابقة، وأزمات النزوح وإعادة الإعمار، وتراجع قدرة الحزب على تحمل مواجهة عسكرية واسعة.ويضيف أنّ "السياسيين يدركون أنّ أيّ تصعيد جديد سيضعهم أمام مواجهة أكثر تعقيداً مع الدولة ، بعدما انتقلت الحكومة من المطالبة بتنظيم السلاح إلى اتخاذ إجراءات لحصر النشاط العسكري والأمني بيدّ المؤسسات الرسمية".ويقول المصدر الأمني إنّ "إعادة الهيكلة التي شهدها "حزب الله" بعد اغتيال وكبار قادته العسكريين أدت إلى تعزيز قنوات الاتصال المباشر بين المجلس الجهادي والحرس الثوري، مقابل تقليص دور القيادات السياسية في التأثير على الخيارات العسكرية". (ارم نيوز)