سلسلة لقاءات لسلام في السرايا

استقبل الدكتور نواف سلام، النائب نعمة إفرام، وعرض معه الأوضاع العامة.

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كما استقبل سلام، مجلس النواب ، وعرض معه الأوضاع العامة.

كذلك، استقبل سلام، وزيرة العدل السابقة عميدة كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة القديس يوسف الدكتورة ماري كلود نجم.

وترأس سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية، خُصص لبحث طلب تمديد مدة شركة "سوليدير"، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة متابعة الملف ورئيس مجلس إدارة الشركة ناصر الشماع.



وشكّل الاجتماع اللقاء الأول بين اللجنة الوزارية والشركة، حيث جرى البحث في مضمون الكتاب الذي وجّهته الحكومة سابقاً إلى "سوليدير"، والمتعلق بالشروط الواجب توافرها للموافقة على التمديد.



وأكدت الحكومة أن أي تمديد لعمل الشركة يجب أن يستند إلى أسس واضحة تضمن المصلحة العامة، وأن يقترن بالتزامات محددة لاستكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد.



وتشمل هذه المشاريع الواجهة البحرية وساحة والمساحات العامة، إضافة إلى المواقع الثقافية والتراثية، في إطار ربط أي قرار بشأن مستقبل الشركة بتنفيذ التزاماتها المتبقية.

واستقبل سلام وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الذي أطلعه على نتائج زيارته إلى .

واستقبل سلام لشركة طيران (الميدل إيست) محمد الحوت، وعرض معه أوضاع الشركة.