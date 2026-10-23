بطريركية الروم الأرثوذكس: الإرهاب لن يهجّر المسيحيين

دانت بطريركية
الروم الأرثوذكس المقدسية، برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمطران خريستوفوروس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة
القديس جاورجيوس في منطقة حمود بمحافظة الكرك الأردنية
، وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.
وأكدت البطريركية، في بيان نقلته وكالة الأنباء
الأردنية "بترا"، أن هذا الاعتداء لن يتمكن من زعزعة الوحدة الوطنية
أو المساس بالعلاقات بين المسلمين
والمسيحيين، بل سيعزز تمسكهم بوحدتهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية في مواجهة التطرف.
وشددت على أن محاولات الترهيب لن تدفع المسيحيين
إلى مغادرة أرضهم، مؤكدة أنهم سيبقون جزءاً أصيلاً من تاريخ الأردن
وحاضره ومستقبله.
وأعربت البطريركية عن ثقتها بالأجهزة الأمنية الأردنية وقدرتها على كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.
كما تقدمت بالتعازي من عائلات الضحايا والشعب الأردني
والقيادة الهاشمية، معربة عن تضامنها مع المصابين وذويهم.