بطريركية الروم الأرثوذكس: الإرهاب لن يهجّر المسيحيين

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دانت الروم الأرثوذكس المقدسية، برئاسة البطريرك ثيوفيلوس الثالث والمطران خريستوفوروس، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف القديس جاورجيوس في منطقة حمود بمحافظة الكرك ، وأدى إلى سقوط ضحايا وجرحى.وأكدت البطريركية، في بيان نقلته الأردنية "بترا"، أن هذا الاعتداء لن يتمكن من زعزعة أو المساس بالعلاقات بين والمسيحيين، بل سيعزز تمسكهم بوحدتهم والتفافهم حول القيادة الهاشمية في مواجهة التطرف.وشددت على أن محاولات الترهيب لن تدفع إلى مغادرة أرضهم، مؤكدة أنهم سيبقون جزءاً أصيلاً من تاريخ وحاضره ومستقبله.وأعربت البطريركية عن ثقتها بالأجهزة الأمنية الأردنية وقدرتها على كشف ملابسات الجريمة وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم إلى العدالة.كما تقدمت بالتعازي من عائلات الضحايا والشعب والقيادة الهاشمية، معربة عن تضامنها مع المصابين وذويهم.