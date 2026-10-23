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لبنان

من باريس.. حنين السيد تعرض خطة متكاملة لإنعاش طرابلس

Lebanon 24
23-10-2026 | 15:13
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من باريس.. حنين السيد تعرض خطة متكاملة لإنعاش طرابلس
من باريس.. حنين السيد تعرض خطة متكاملة لإنعاش طرابلس photos 0
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شاركت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد في إطلاق "التحالف من أجل الثقافة والحوار والتنمية"، بمبادرة فرنسية قطرية مشتركة في قصر الإليزيه بباريس، بحضور مسؤولين وشخصيات دولية وممثلين عن مؤسسات ثقافية وتنموية، واختُتم اللقاء بكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
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وخلال الجلسة المخصصة للبنان، عرضت السيد مشروع التجديد الحضري لمدينة طرابلس، الذي يهدف إلى استثمار إرثها التاريخي والثقافي في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.

وسلّطت الضوء على المشاريع الإنمائية التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام، وفي مقدّمها تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، وتأهيل خط سكة الحديد الواصل إلى الحدود السورية، وإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.

كما تناولت إطار التعاون الممتد لعشر سنوات بين لبنان ومتاحف قطر لتطوير طرابلس، من خلال حماية التراث وإعادة تأهيل الأحياء التاريخية ودعم الحرف والصناعات الإبداعية.

وأكدت السيد أن تطوير المدينة لا يقتصر على ترميم المباني والأسواق القديمة، بل يتطلب تنشيط الاقتصاد المحلي وتأهيل الشباب والنساء وتحسين الخدمات العامة.

وفي هذا السياق، عرضت مشاريع مقترحة في ساحة التل وخان العسكر، إلى جانب مبادرة "HIRAF" التي تقودها وزارة الشؤون الاجتماعية لتدريب الحرفيين، ولا سيما النساء والشباب، ومساعدتهم على الوصول إلى الأسواق.

وشددت على أهمية الشراكات الدولية في تحويل التراث الثقافي لطرابلس إلى فرص اقتصادية وتنموية تنعكس على حياة سكانها.
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