من باريس.. حنين السيد تعرض خطة متكاملة لإنعاش طرابلس

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شاركت وزيرة حنين السيد في إطلاق "التحالف من أجل الثقافة والحوار والتنمية"، بمبادرة فرنسية قطرية مشتركة في قصر الإليزيه بباريس، بحضور مسؤولين وشخصيات دولية وممثلين عن مؤسسات ثقافية وتنموية، واختُتم اللقاء بكلمة للرئيس .وخلال الجلسة المخصصة للبنان، عرضت السيد مشروع التجديد الحضري لمدينة ، الذي يهدف إلى استثمار إرثها التاريخي والثقافي في تحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص العمل.وسلّطت الضوء على المشاريع الإنمائية التي أطلقها رئيس الحكومة نواف سلام، وفي مقدّمها تطوير مرفأ طرابلس والمنطقة الاقتصادية الخاصة، وإعادة تشغيل مطار رينيه في القليعات، وتأهيل خط سكة الحديد الواصل إلى الحدود ، وإحياء معرض رشيد كرامي الدولي.كما تناولت إطار التعاون الممتد لعشر سنوات بين ومتاحف قطر لتطوير طرابلس، من خلال حماية التراث وإعادة تأهيل الأحياء التاريخية ودعم الحرف والصناعات الإبداعية.وأكدت السيد أن تطوير المدينة لا يقتصر على ترميم المباني والأسواق القديمة، بل يتطلب تنشيط الاقتصاد المحلي وتأهيل الشباب والنساء وتحسين الخدمات العامة.وفي هذا السياق، عرضت مشاريع مقترحة في ساحة التل وخان العسكر، إلى جانب مبادرة "HIRAF" التي تقودها لتدريب الحرفيين، ولا سيما النساء والشباب، ومساعدتهم على الوصول إلى الأسواق.وشددت على أهمية الشراكات الدولية في تحويل التراث الثقافي لطرابلس إلى فرص اقتصادية وتنموية تنعكس على حياة سكانها.