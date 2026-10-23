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مقدمة نشرة أخبار الت"أن بي أن"من الخليل إلى الكرك توزع المشهد الأمني في المنطقة عمليتان أمنيتان كانتا كفيلتان بإدخال القلق ورفع منسوب الخطر.في الكرك عملية إرهابية داخل كنيسة أسفرت عن سقوط أكثر من 30 ضحية بين قتيل وجريح الملك الأردني عبدالله الثاني ومن محافظة الكرك أعلن أنه سيضرب بيد من حديد من تطاول على هذا البلد.الهجوم أدانه رئيس الجمهورية في مشيرا إلى أنه يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية ويؤكد أن الإرهاب لا دين له ولا وطن.رئيس مجلس النواب نبيه بري بدوره توجه إلى الأردن ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا ومن بطريرك أنطاكيا يوحنا العاشر اليازجي بأحر التعازي قائلا هذا الهجوم عدوان على القيم والمبادىء الإيمانية وفي مقدمها الإسلام المحمدي الأصيل.وعلى ضفة الضفة الغربية عملية فدائية بتوقيت دقيق قبل 4 أيام على الإنتخابات .عشرون دقيقة من الاشتباك الناري في الخليل كانت كافية لتعرية المنظومة الامنية الاسرائيلية وكشف الفجوة بين الخطاب الأمني الذي تروج له الحكومة الإسرائيلية والواقع الميداني في الضفة الغربية المحتلةستة جنود بين قتيل وجريح من كتيبة "أري" التابعة لقيادة الجبهة الداخلية سقطوا عند حاجز فرش الهوى أحد أبرز الحواجز العسكرية في المنطقةوعقب العملية أعلن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو إغلاق مدينة الخليل وفرض حصار عليها بشكل كامل بالتوازي مع فرض طوق أمني على الضفة الغربية حتى انتهاء الانتخابات الإسرائيلية المقررة الأسبوع المقبلنتنياهو أعلن لاحقا عن اطلاعه على عملية واسعة جدا في الضفة غير مسبوقة منذ 67 وسيختار توقيت تنفيذها والأكيد أنه سيستثمرها عشية الانتخابات وفي ضوء نتائج استطلاعات الرأي وآخرها ما نشرته صحيفة "معاريف" العبرية يتبين تراجع كتلة الائتلاف الحاكم بقيادة نتنياهو إلى 48 مقعدا مقابل 54 مقعدا لكتلة "التغيير" المعارضة.الى ذلك تتصاعد المؤشرات على احتمال عودة المواجهة العسكرية مع إيران فقد كشفت شبكة "سي إن إن" عن إعداد مستشارين للرئيس الأميركي دونالد ترامب خططا لشن ضربات على إيران بالتنسيق مع إسرائيل وسط ترجيحات أن تبدأ العمليات بعد انتخابات التجديد النصفي مباشرة.ترامب وفي تصريح له قال إنه لا يكترث كثيرا بالكيفية التي ستنتهي بها الحرب مع إيران مؤكدا أنها ستنتهي قريبا جدا وأن أسعار الوقود ستنخفض سريعا بعدها.في المقابل توعد ممثل المرشد الإيراني لدى الحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي بتوجيه صفعة غير مسبوقة للعدو إذا أقدم على أي تطاول جديد.ومنذ قليل حذر المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا والعراق توم براك أن ضربة أميركية ضد إيران قد تقع خلال عطلة الأسبوع.وبالعودة إلى الشأن الداخلي وعلى طاولة نجحت الاتصالات السياسية التي تكثفت في الساعات التي سبقت الجلسة وكانت عين التينة في صلبها من تطويق اية تداعيات ترتبط ببند المجلس العدلي ما دفع وزراء القوات الى الانسحاب من الجلسة بعد سجال مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي وصف موقف القوات بالشعبوي ووقال:"تعودنا عليكن".مقدمة الـ"أم تي في"الحدث اليوم في الأردن، حيث تحولت جنازة إلى مجزرة في محافظة الكرك، إذ أسفر هجوم مسلح استهدف مصلين في الكرك عن سبعة قتلى واربعة وثلاثين جريحا.الى الآن لم تتبن أي جهة الهجوم الإرهابي، كما لم تحدد الحكومة الأردنية بعد منفذي الهجوم، وسط تساؤلات هل هذه الجريمة معزولة، أم هي محاولة لضرب استقرار المملكة وإثارة الفتنة الطائفية.لبنانيا، تخطت دويلة ساجد وذو الفقار الحكومة اللبنانية التي لم تحل قضية متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي، رغم اعتراف بملكيته لها، وبقيت القضية في المحكمة العسكرية.وعلمت الـmtv أن طلب إحالة وزير العدل عادل نصار يتضمن أن يشمل التحقيق استلام وتخزين ونقل المتفجرات، والأهم أن التحقيق يتعلق بالمجموعة المسؤولة عن المتفجرات أي حزب الله وكل نشاطاتها العسكرية، وهذا ما دفع الى التريث في انتظار استكمال التحقيقات.ولكن كتلة الوفاء للمقاومة سارعت الى الإشادة بخطوة التريث داعية الدولة الى تبريد مناخات التوتر الداخلي، متناسية أن حزب الله هو من يشعل فتيل الداخل ومن يهدد السلم الأهلي.في السياق، أعلنت الخارجية الأميركية ألا تغيير للنظام السياسي في لبنان، وأن واشنطن تؤكد العمل مع لبنان وإسرائيل لإنهاء الصراع عبر الإطار الثلاثي، القائم على نزع سلاح حزب الله، وضمان الأمن طويل الأمد، وإقامة علاقات جوار سلمية تحترم سيادة البلدين وسلامة أراضيهما.اقليميا، تشهد المنطقة توترات على بعد أيام من الانتخابات الاسرائيلية، حيث اقتحم الهجوم على جنود اسرائيليين قرب الجليل المشهد النتخابي، وأعاد خلط أولويات الحملات السياسية.وبالتوازي، نقل موقع "والا" عن مصدر أمني أن الجيش الاسرائيلي يستعد لجولة جديدة مع حزب الله، وأن ثمة تحذيرا لبيروت من دخول الحزب الحرب في حال تقرر توجيه ضربة جديدة لإيران، مما سيؤدي الى انفجار اقليمي تطال شظاياه لبنان.مقدمة "المنار"فدائيان وبضع رصاصات، وعشرون دقيقة من أثمن الأوقات، كانت كافية للقضاء على سرديات سنين مغمسة بدماء الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعراقيين واليمنيين والإيرانيين، ادعى فيها بنيامين نتنياهو إنجازه الأمن والأمان للإسرائيليين.في شوارع الخليل، شاهد العالم الفلسطينيين الاستشهاديين «حمودة وفراس الجعبة»، وهما يخرجان من جعبتهما ما استحصلا عليه من سلاح ورصاص، وبعزيمة قاتلة أرديا منظومة الأمن الصهيونية الواقفة على أعلى درجات استنفارها، قبل أن يقتلا ويصيبا ستة من الجنود الصهاينة، وينالا من جداول بنيامين نتنياهو وحلفائه الانتخابية.والفلسطينيون الواقعون تحت حملة الإجرام الصهيوني اليومي والمتفلت في الضفة والقطاع، قطعوا العهد للشهيدين أنهم سيكملون معركة الصبر والصمود والجهاد بما استطاعوا إليها سبيلا، فيما أكد حزب الله أن هذه العملية البطولية المباركة رد طبيعي ومشروع على جرائم العدو الصهيوني المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني.في الجرائم الصهيونية في حق اللبنانيين، يتواصل القصف والتفجير للمنازل والأحياء في القرى المحتلة وخارجها، كما في المنصوري والنبطية الفوقا وميفدون، فيما يكمل طيران الاحتلال المسير استباحة سماء العديد من المناطق اللبنانية، لا سيما وضاحيتها.في ضواحي السياسة ومساعي تخفيف الاحتقان الداخلي، لا يزال تفكيك مجلس الوزراء للغم بند المجلس العدلي عن طاولة جلسته بالأمس يتفاعل، وأكثرها وضوحا انفجار المتربصين، على الشاشات الفتنوية، بحقدهم ونواياهم التخريبية.وما صراخ رئيس حزب القوات الا من شدة خيبته لما كان يرجوه وأمثاله من هذه الخطوة، فقام بتوزيع سهامه بكل اتجاه، من اتفاق الطائف وما يمثل، إلى الرئاسات و الحكومة وأدائها، ولم يسلم الجيش وقائده، الذي تحدث رئيس القوات علنا عن رغبة حزبه بإقالته، بما يتطابق تماما مع الرغبة الإسرائيلية والأميركية.أما رغبة كتلة الوفاء للمقاومة وهدفها فهو سيادة البلاد والدفاع عنها، وعليه كانت النصيحة بعدم الرهان على قوى العدوان والتسلط لتقرير مصير البلاد، فيما المطلوب في هذا الوقت تضامن وطني لتلافي أو تخفيف تداعيات الحريق الذي يتمدد في المنطقة بفعل العدوان الأميركي ، ويتطلب من اللبنانيين وعيا وطنيا لتدارك مخاطره والآثار السلبية التي قد تطاله جراء استعارها وتماديها.كما ورأت الكتلة في قرار الحكومة تأجيل إحالة ملف سيارة ضهر البيدر إلى المجلس العدلي تريثا محمودا، بانتظار استكمال معالجته في الاتجاه الصحيح.في اتجاهات المنطقة، غليان غير واضح المآلات، وسط عدم ثقة الإيرانيين بالنوايا الإسرائيلية والأميركية، وإنما بقدراتهم الذاتية واستعداداتهم لكل الاحتمالات.وأما أخطر الاحتمالات على قوى العدوان ، فهي أسعار النفط التي تغلي على درجات مرتفعة، مصعبة المشهد على هؤلاء والاقتصاد العالمي، من مضيق هرمز إلى مصافي أرامكو المحترقة بنتائج العدوان السعودي على اليمن.وبنتائج خطاب التحريض ورعاية لمشاريع التطرف والتكفير، كان الهجوم الارهابي على كنيسة في الكرك الاردنية، اوقع عددا من الضحايا، فيما لا تبعد قواعد الجيش الصهيوني بضع كيلومترات عن هؤلاء، منحرفي البوصلة والعقيدة.مقدمة الـ"أو تي في"في لبنان، تتصاعد المواجهة في التصريحات، وتستمر الشراكة في الحكومة. فحزب الله والقوات اللبنانية، على اختلاف مواقفهما المعلنة، باقيان حول طاولة حكومة عجزت حتى الآن عن إحالة ملف متفجرات ضهر البيدر على المجلس العدلي.فأي صدقية تبقى لشعارات الحسم إذا كانت تنتهي عند حدود الاعتراض؟ وأين تذهب الوعود بفرض سلطة الدولة حين يعجز مجلس الوزراء عن اتخاذ قرار في ملف بهذه الخطورة؟اللبنانيون ينتظرون أفعالا تحمي أمنهم، فيما يقدم لهم شركاء السلطة مشهدا متكررا: خلاف على المنابر، واستمرار في الحكم، وتأجيل للقرارات التي يفترض أن تبرر وجود الحكومة أصلا.وفي موازاة هذا العجز، يأتي هجوم سمير جعجع غير المبرر على ورئيسه جبران باسيل، من خلال خطاب يهبط بالنقاش السياسي الى مستويات غير مسبوقة، في لحظة تحتاج إلى أعلى درجات المسؤولية.فمن يشارك في السلطة، عليه أن يشرح للناس حصيلة مشاركته، وأن يتحمل مسؤولية خياراته وخيارات وزرائه.واللعنات لا تحيل ملفا على المجلس العدلي، ولا تعالج إخفاقا في ملف الكهرباء، ولا تمنح أصحابها براءة من المحاسبة.وفيما تستنزف هذه السجالات المشهد الداخلي، تثير المعطيات الخارجية المتداولة عن طروحات قد تمس الدستور اللبناني أسئلة تتجاوز المناكفات اليومية.فما حقيقة المطروح؟ وما الموقف اللبناني منه؟وما الضمانة ألا تتحول التسويات الإقليمية إلى مناسبة لإعادة ترتيب لبنان على قياس مصالح الآخرين؟مقدمة الـ"أل بي سي"مجزرة الكنيسة في الأردن خطفت الأضواء من سائر الأحداث وأعادت الضوء إلى الارهاب: سبعة لقوا حتفهم وأصيب 34 آخرون في هجوم استهدف كنيسة للروم الأرثوذكس في محافظة الكرك، جنوب عمان.وزير الداخلية الأردني كشف أن منفذي الأعتداء "مجموعة من المتطرفين".أضاف "نحن أمام عملية إرهابية"، والأجهزة الأمنية تعمل على مدار الساعة للوصول" الى المنفذين.ومن الأردن إلى الضفة الغربية، مسلحان فلسطينيان يقتلان جنديين إسرائيليين قبل أن يقتلا .رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد بشن هجوم كبير في الأراضي المحتلة قبل أيام قليلة من الانتخابات الإسرائيلية.قبل هذين الحدثين في الاردن والضفة، عن الحرب الأميركية الإيرانية؟الرئيس دونالد ترامب، وفي موقف مثير، أعتبر أن تستطيع إنهاء الحرب مع إيران بسرعة، لكنه تساءل عما إذا كان ينبغي لواشنطن السعي إلى إنهائها سريعا أو ترك الصراع يتلاشى تدريجيا وأضاف ترامب "يمكننا إنهاءها بسرعة كبيرة.والسؤال هو: هل نريد حسمها أم نتركها تتلاشى؟".في الموازاة ، مجموعة من الدول التقت في اسطنبول، وهي: مصر وباكستان والسعودية وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا.بعد الاجتماع قال التركي هاكان فيدان: إن شن هجوم جديد على إيران من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم التوتر وتوسيع نطاق الصراع، مضيفا أن الدبلوماسية والحوار هما السبيل الوحيد لإنهاء الحرب.فهل هذا الموقف مؤشر إلى أن نسبة التصعيد باتت أقل من نسبة المساعي الديبلوماسية؟مقدمة "الجديد"في جمعة الصلاة انسحبت الأنظار إلى الكرك في الأردن والخليل في الضفة الغربية. في الأولى كانت الكنيسة مسرحا لهجوم ارهابي استهدف جنازة وموكب مشيعين وأسفر عن قتلى وجرحى في مشهد يمثل عدوانا على القيم والمبادئ الإيمانية في عمل لا دين له ولا وطن.وأما الخليل المدينة القابعة جنوب الضفة الغربية المحتلة والتي نسج الشعراء عنها أبياتا تحاكي إرثها وتقول للدخيل ان لا مكان له فيها فشهدت عند مدخلها الغربي هجوما استهدف حاجزا عسكريا اسرائيليا فقتلت قوات الاحتلال منفذي الهجوم وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إعلان الجاهزية لتنفيذ عملية عسكرية واسعة النطاق.في الضفة الغربية التصعيد الإسرائيلي يأتي عشية انتخابات داخلية يحاول فيها نتنياهو إنقاذ نفسه باللجوء إلى شد أحزمة الحرب على كل الجبهات.فبعد جولة انتخابية بالطائرات الحربية فوق الحدود الإيرانية فإن كل تحركات نتنياهو تصب في المجرى الانتخابي من إعلانه الاطلاع على عملية واسعة في الضفة ستكون غير مسبوقة منذ عام سبعة وستين مهددا بانه سيختار توقيت تنفيذها إلى إعلان الجيش الإسرائيلي إجراء مناورات في الشمال والوسط تحاكي سيناريوهات دفاعية متعددة الجبهات.والجبهات المتعددة ستبقى مفتوحة على احتمالات متنوعة ربطا بمواعيد الانتخابات الإسرائيلية أولا والأميركية ثانيا وعلى توقيتها تتحرك تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وجديدها أنه قد ينهي موضوع إيران بسرعة كبيرة وهي دولة فاشلة.والكلام هذا جاء معطوفا على تصريح المبعوث الاميركي توم باراك الذي قال ردا على سؤال إن ترامب قد يهاجم ايران نهاية الأسبوع.والتصريحات العالية السقف قد تجد طريقها إلى النزول من أعلى الشجرة بعد انتخابات الثالث من نوفمبر وعندها تصبح التسويات الدبلوماسية سالكة على توقيت تراجع الخيارات العسكرية.وقد بدأ التمهيد لإرساء التسويات المتنقلة، من اجتماع اسطنبول السباعي الذي يضم وزراء خارجية تركيا ومصر والسعودية وباكستان اضافة الى بريطانيا وفرنسا والمانيا وهدفه البحث في القضايا الساخنة لتمهيد الطريق امام السلام.وأما لبنان القابع على برميل المنطقة المثقل بشحنات التفجير فتزدحم اجواؤه بالغيوم الملبدة.وبعد تعثر جولة تامبا ومع استمرار الاعتداءات الاسرائيلية جنوبا في غارات متكررة تمتد من النبطية الفوقا ووادي الحجير وكفرتبنيت وزوطر الشرقية وصولا الى القنطرة، فإن الانظار اللبنانية تترقب مسار الاحوال الجنوبية ربطا بموعد انتهاء عمل قوات الطوارىء الدولية.وبحسب مصادر ديبلوماسية فإن الجهد الاوروبي وخصوصا على الخط الفرنسي ما زال شغالا على سكة البحث عن حلول بديلة ومنها ما يمكن ان ينتج عن توافق فرنسي ايطالي بهدف محاولة إقناع الاميركي وتفادي الفراغ جنوبا في مرحلة حساسة تصاغ فيها حلول المنطقة وتسوياتها المرتقبة.