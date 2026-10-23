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لبنان

عون الى طرابلس اليوم ويثمن دور الامم المتحدة في دعم لبنان.. قطع التيار الكهربائي عن الادارات العامة المتخلفة عن السداد

Lebanon 24
23-10-2026 | 22:22
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عون الى طرابلس اليوم ويثمن دور الامم المتحدة في دعم لبنان.. قطع التيار الكهربائي عن الادارات العامة المتخلفة عن السداد
عون الى طرابلس اليوم ويثمن دور الامم المتحدة في دعم لبنان.. قطع التيار الكهربائي عن الادارات العامة المتخلفة عن السداد photos 0
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يتوجه رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إلى طرابلس صباح اليوم حيث يزور قصر العدل ومرفأ طرابلس ومعرض رشيد كرامي.
وأكد رئيس الجمهورية في رسالة تهنئة وجهها الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش بمناسبة يوم الامم المتحدة الذي يصادف اليوم، «أن لبنان يثمّن الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة في دعم الاستقرار والسلام ويتمسّك بالشرعية الدولية وبمبادئ الميثاق، ويحرص على مواصلة التعاون مع المنظمة الدولية في مواجهة التحديات المشتركة».ومما جاء في الرسالة: أعرب لكم عن تقديري للجهود التي تبذلونها في سبيل تعزيز السلام والتعاون الدولي، متمنياً لكم دوام النجاح، وللأمم المتحدة وأسرة العمل الدولي مزيداً من القدرة على تحقيق أهدافها السامية.
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 وعشية توجهه الى طرابلس صباح أصدر رئيس الجمهورية المرسوم الرقم ٤١٥٠، تاريخ ٢٣ تشرين الأول ٢٠٢٦، المتضمّن التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية. وحمل المرسوم تواقيع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ووزراء المالية ياسين جابر، والدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والعدل عادل نصّار.
حكوميا، اعلنت مؤسسة كهرباء لبنان قطع التيار الكهربائي في وجه الإدارات والمؤسسات العامة المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها، بما فيها مصالح المياه، باستثناء المستشفيات الحكومية، اعتبارًا من 2 تشرين الثاني المقبل.
وبحسب ما كتبت" نداء الوطن": جاء القرار بعد أخذ وردّ بين وزارة الطاقة والحكومة، علمًا أن وزير الطاقة جو الصدّي سبق أن أعطى توجيهاته باعتماد هذا الإجراء بحق المؤسسات غير الملتزمة بالدفع. وبذلك، باتت الدولة أمام اختبار تحمّل مسؤولياتها، إذ لا يستقيم أن تطالب المواطنين بالوفاء بالتزاماتهم فيما تتنصّل مؤسساتها من واجباتها المالية، بدلًا من أن تكون قدوة في احترام القوانين. والمفارقة الفاضحة أن يُلزم المواطن بدفع فواتيره تحت طائلة قطع التيار، فيما تتلكّأ مؤسسات الدولة عن الدفع، وكأنها فوق المحاسبة وغير معنية بالالتزامات التي تفرضها على سواها.
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