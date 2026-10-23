تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

استياء اميركي من "أعذار لبنان" وقلق من استغلال "الحزب" للجمود الدبلوماسي

Lebanon 24
23-10-2026 | 23:11
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
استياء اميركي من أعذار لبنان وقلق من استغلال الحزب للجمود الدبلوماسي
استياء اميركي من أعذار لبنان وقلق من استغلال الحزب للجمود الدبلوماسي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتبت أمل شموني في" نداء الوطن": كشفت محادثات "تامبا" عن الفجوة بين وعود بيروت واستراتيجية "حزب الله" للبقاء. فقد سلّطت المحادثات العسكرية الأخيرة التي رعتها الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا الضوء على استراتيجية واشنطن تجاه لبنان، كاشفة عن دورة مألوفة من الوعود غير المنفذة والفجوة الخطيرة بين التزامات بيروت العلنية وتغلغل "حزب الله" في الدولة العميقة. ووفقًا لمسؤولين أميركيين ومصادر دبلوماسية، تواجه الولايات المتحدة الآن واقعًا واضحًا: تعهدات لبنان بتفكيك القدرات المسلحة لـ "حزب الله" لم تتحول إلى تغييرات قابلة للتحقق ولا عودة فيها، وهي تغييرات تراها واشنطن ضرورية للاستقرار والانتقال إلى مراحل أخرى.
Advertisement
ففي جوهر محادثات "تامبا" التي عُقدت في مقر القيادة المركزية الأميركية هذا الأسبوع، كان السؤال الأساسي هو كيفية تنفيذ صيغة الإطار الثلاثي الذي تم الاتفاق عليه في حزيران الماضي. وتلفت المصادر الأميركية إلى أن المناقشات العسكرية كشفت بسرعة عن خلافات جوهرية حول آليات التحقق والقدرة الفعلية أو الإرادة الحقيقية للسلطات اللبنانية في مواجهة "حزب الله". وتقول المصادر إن صيغة الإطار الثلاثي تتجاوز مجرد جمع الصواريخ أو نشر الجنود؛ فهي تشترط ألا تحتفظ الجماعات المسلحة غير الحكومية "بأي دور عسكري أو أمني أو قدرات مسلحة في أي مكان في لبنان". من هنا تؤكد المصادر أن التفكيك لا يقل أهمية عن نزع السلاح: يجب تدمير هياكل القيادة والقنوات المالية وشبكات الاستخبارات التي تُمكّن "حزب الله" من إعادة بناء نفسه، وليس فقط إخفاء الأسلحة.
 
ويرى خبراء أميركيون أن مرونة "حزب الله" تعود ليس فقط إلى ترسانته، بل إلى تغلغله في مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرته على استغلال كل فترة جمود دبلوماسي. وقد وثقت التقييمات الاستخباراتية الأميركية كيف ساعد الحرس الثوري الإيراني "حزب الله" في إعادة بناء هياكل القيادة، وتدريب المقاتلين، وتأسيس خلايا أكثر لامركزية منذ عام 2024، ما سمح للحزب بالعودة إلى ساحة المواجهة. ويشير الخبراء الأميركيون إلى أن استراتيجية "حزب الله" للبقاء تتجاوز الوسائل العسكرية. فهو يستغل المساعدات والإعمار المموّل من الدولة لاستعادة نفوذه بين بيئته، بينما يقوم عملاؤه بنقل الأموال عبر شبكات تمتد من لبنان إلى تركيا والإمارات وإيران، متجاوزين القنوات المصرفية الرسمية والعقوبات. ويلفت الخبراء إلى حذر المسؤولين الأميركيين من أن كل تأخير في التنفيذ يسمح لـ"حزب الله" بإعادة بناء قدراته وتعزيز التبعيات التي تجعل أسلحته غير قابلة للمساس سياسيًا. من هنا اعتبر مسؤول في البنتاغون أن "منظمات مثل "حزب الله" تستطيع إعادة بناء نفسها طالما بقيت شبكات القيادة والتمويل والإكراه قائمة". لذا اعتبر دبلوماسي أميركي أنه "لا يمكن للولايات المتحدة أن تتراجع عن الضغط على الدولة اللبنانية لأن ضعف "حزب الله" قد يكون موقتًا وليس هزيمة استراتيجية".
على الرغم من تصاعد الإحباط، لا تفتقر واشنطن إلى وسائل الضغط. فصيغة الإطار الثلاثي تشترط مسبقًا أي مساعدات أميركية جديدة على "معايير يمكن التحقق منها، وشفافية تامة، ونتائج ملموسة، وإشراف مستمر". ويؤكد المسؤولون الأميركيون أن هذا ليس خطابًا دبلوماسيًا فقط: يمكن ربط المساعدات المستقبلية بإجراءات قانونية، وتحقق مستقل، وتدمير بنية "حزب الله" التحتية، إضافة إلى إجراءات عقابية ضد المسؤولين الذين يعرقلون التنفيذ.
ومن أدوات واشنطن الأخرى تمويل إعادة الإعمار، حيث يمكن للولايات المتحدة أن توحّد الشركاء حول عقود شفافة ومدققة تمنع المستفيدين المرتبطين بـ "حزب الله"، وكذلك العقوبات الموجهة ضد المتورطين داخل مؤسسات الدولة. وتضع قرارات وزارة الخزانة في أيار الماضي سابقة لملاحقة المسؤولين الحكوميين الذين يحمون "حزب الله" من التنفيذ، وليس فقط الممولين الخارجيين.
وعلمت "نداء الوطن" أن أروقة واشنطن سئمت من الانتظار والوعود اللبنانية، وهي تدرس كيفية وضع ضغوط أكثر تكلفة على كافة القيادات المدنية والعسكرية. وقال مصدر في مجلس الأمن القومي: "يجب أن تزداد تكلفة عدم التنفيذ على المعرقلين كي لا تتحول العملية الدبلوماسية التي يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو إلى وسيلة أخرى لـ "حزب الله" لكسب الوقت".
 
مواضيع ذات صلة
إستياء دبلوماسي من"مشهد"على الطرقات الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء أميركي من "عدم سحب السلاح" وعقوبات جديدة قيد البحث
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
استياء في "حزب الله" من التسريبات الامنية الاخيرة
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24
إستياء من أداء ستة وزراء و"لن تتم اقالتهم"
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:09:07 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

مجلس الأمن

الأميركيين

اللبنانية

المستقبل

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
08:50 | 2026-10-24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-24
Lebanon24
07:22 | 2026-10-24
Lebanon24
07:18 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24