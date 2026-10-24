إجراءات أمنية وعسكرية احترازية

Advertisement

إنعكست التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة بشكل واضح على الساحة ، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة المواجهة خلال المرحلة المقبلة.وبحسب مصادر مطلعة، فإن " " اتخذ سلسلة من التدابير الاحترازية على المستويين الأمني والعسكري، تحسباً لاحتمال تعرضه لضربة إسرائيلية مباغتة بالتزامن مع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على .وتشير المصادر إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع هذا الاحتمال، خصوصاً أن قد تسعى إلى استغلال أي مواجهة إقليمية لتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة له في . ومع ذلك، لا تعني هذه الإجراءات أن قرار الحرب قد اتُخذ، بل تندرج ضمن الاستعداد لسيناريوهات التصعيد المحتملة.