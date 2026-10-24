إجراءات أمنية وعسكرية احترازية

إنعكست التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة بشكل واضح على الساحة اللبنانية
، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة المواجهة خلال المرحلة المقبلة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله
" اتخذ سلسلة من التدابير الاحترازية على المستويين الأمني والعسكري، تحسباً لاحتمال تعرضه لضربة إسرائيلية مباغتة بالتزامن مع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران
.
وتشير المصادر إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع هذا الاحتمال، خصوصاً أن إسرائيل
قد تسعى إلى استغلال أي مواجهة إقليمية لتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة له في لبنان
. ومع ذلك، لا تعني هذه الإجراءات أن قرار الحرب قد اتُخذ، بل تندرج ضمن الاستعداد لسيناريوهات التصعيد المحتملة.