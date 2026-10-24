تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

إجراءات أمنية وعسكرية احترازية

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
24-10-2026 | 01:15
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
إجراءات أمنية وعسكرية احترازية
إجراءات أمنية وعسكرية احترازية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إنعكست التوترات العسكرية المتصاعدة في المنطقة بشكل واضح على الساحة اللبنانية، في ظل المخاوف المتزايدة من اتساع رقعة المواجهة خلال المرحلة المقبلة.
Advertisement
وبحسب مصادر مطلعة، فإن "حزب الله" اتخذ سلسلة من التدابير الاحترازية على المستويين الأمني والعسكري، تحسباً لاحتمال تعرضه لضربة إسرائيلية مباغتة بالتزامن مع أي هجوم أميركي أو إسرائيلي على إيران.
وتشير المصادر إلى أن الحزب يتعامل بجدية مع هذا الاحتمال، خصوصاً أن إسرائيل قد تسعى إلى استغلال أي مواجهة إقليمية لتوجيه ضربات إلى مواقع تابعة له في لبنان. ومع ذلك، لا تعني هذه الإجراءات أن قرار الحرب قد اتُخذ، بل تندرج ضمن الاستعداد لسيناريوهات التصعيد المحتملة.



المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
إجراءات احترازية في المنصوري تحسباً لـ"تفجير قوي"
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الشرطة البريطانية: نصحنا نحو 85 أسرة بإخلاء منازلها كإجراء احترازي قرب قاعدة "فيرفورد"
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون الرسمي الأردني: تقارير عن تسرب غاز الأمونيا في مجمع العقبة الصناعي وإخلاء الميناء كإجراء احترازي
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24
ماليزيا: الخطوط الجوية الماليزية تلغي رحلاتها من جدة والمدينة في السعودية وإليهما حتى 17 الشهر الحالي كإجراء احترازي
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:10:38 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

التزام

إيران

إيرا

زايد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
08:50 | 2026-10-24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-24
Lebanon24
07:22 | 2026-10-24
Lebanon24
07:18 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24