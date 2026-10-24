الرئيس عون يجول في طرابلس: القضاء والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر والعدالة المتأخّرة ليست عدالة

بارك رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون لمرفأ انضمامه ومرفأ إلى مشروع الممرّ الاقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا (IMEC)، معتبراً إنّ انضمام مرفأين، لا مرفأ واحد، إنجاز يتطلّب خطوات متتابعة لترجمته على أرض الواقع.

وقال: لدينا اليوم فرصة ليكون مرفأ طرابلس من أهمّ المرافئ، ومن واجبنا الوقوف إلى جانبكم ومساعدتكم. والهدف تطوير هذا المرفأ ليكون مركزاً حيوياً واقتصادياً للمنطقة وللبنان ككلّ.

عون الذي جال في طرابلس اليوم شدد من قصر العدل على ان والأمن متلازمان ويكمّل أحدهما الآخر. والعدالة المتأخّرة ليست عدالة. من حقّ المواطن أن نؤمّن له العدالة وقضاءً شفافاً ومستقلاً، فالاستقلالية تنطلق من الشخص نفسه ومن قراراته.

وتابع: محاربة الفساد أولوية، والحكومة الرقمية والقضاء العادل يسهمان في مكافحته وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية.

وقال: على القاضي ألّا يُدين بريئاً وألّا يُبرّئ مجرماً.

وأضاف: تحقّقت هذا العام إنجازات قضائية كبيرة. نحن إلى جانبكم، فلا تسمحوا لأحد بالتأثير عليكم، وأدّوا واجباتكم بما يمليه عليكم ضميركم.

وكان قد أكد من سراي طرابلس على ان زيارته المدينة لأقول لأبناء طرابلس إنّ الدولة موجودة وإلى جانبكم دائماً. ولاستعادة الثقة، يجب تأمين الخدمات للمواطن، فكرامة الإنسان تقتضي أن تقدّم له الدولة الخدمات، وأن تكون متاحة للجميع. هكذا نعيد الثقة.

وقال: لا إنماء من دون أمن، وهنا يأتي دور في تأمين أمن المواطن. ومن واجبنا خدمة المواطن.

وتابع: عانت طرابلس كثيراً من الإهمال، وقد آن الأوان لوضع حدّ له. وهناك مشاريع لأبناء طرابلس، تهدف جميعها إلى خلق فرص عمل لأبناء المنطقة.

وأضاف: عندما تتوافر الإرادة الصلبة، تزول كلّ العوائق والصعوبات. والمهمّ وضع مصلحة المواطن فوق كلّ اعتبار.

ومن لأمن الدولة في سراي طرابلس قال عون: الأمن واجب علينا ومسؤوليتنا، ونكبر بكم رغم محدودية الإمكانات. لا تتهاونوا ولا تخضعوا للضغوط، وأدّوا واجباتكم بضمير، وكونوا على قدر المسؤولية.

لحظة وصول رئيس الجمهورية الى سرايا طرابلس https://t.co/0yKxgBGYn4 — Lebanon 24 (@Lebanon24) October 24, 2026 Advertisement