دريان: استهداف كنيسة الكرك إرهاب محرم شرعا

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف
دريان استهداف كنيسة بمحافظة الكرك في المملكة الأردنية
الهاشمية ب"الإرهاب المحرم شرعا، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار والعيش الواحد في الأردن
".
وقال في بيان: "دار الفتوى تؤكد تضامنها ووقوفها إلى جانب الأردن
قيادةً وشعباً، في مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني، وهذا الاستهداف جريمة موصوف و مدانة ومرفوضة".
أضاف: "الإسلام
يحرم الاعتداء على النفس البشرية وإيذاءها انطلاقاً من قول الله تعالى في القرآن الكريم
: أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وما حصل في الأردن يحمل بصمات إرهابية عدوانية، ومحاولة لإشعال صراعات طائفية وفتنوية ، والتصدي لها هو واجب ديني وإنساني.
وقدم المفتي دريان خالص التعازي إلى ملك الأردن والحكومة والشعب، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.