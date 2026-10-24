دريان: استهداف كنيسة الكرك إرهاب محرم شرعا

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وصف مفتي الجمهورية دريان استهداف كنيسة بمحافظة الكرك في الهاشمية ب"الإرهاب المحرم شرعا، ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار والعيش الواحد ".وقال في بيان: "دار الفتوى تؤكد تضامنها ‏ ووقوفها إلى جانب قيادةً وشعباً، في ‏مواجهة كل ما يمس أمنه واستقراره ونسيجه الوطني، وهذا الاستهداف جريمة موصوف و مدانة ومرفوضة".أضاف: " يحرم الاعتداء على النفس البشرية وإيذاءها انطلاقاً من قول الله تعالى في القرآن : أنه مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، وما حصل في الأردن يحمل بصمات إرهابية عدوانية، ومحاولة لإشعال صراعات طائفية وفتنوية ، والتصدي لها هو واجب ديني وإنساني.وقدم المفتي دريان خالص التعازي إلى ملك الأردن والحكومة والشعب، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.