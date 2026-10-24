تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

قراءة في حفل فضل شاكر.. ماذا كشفت "العودة"؟

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

|
Lebanon 24
24-10-2026 | 04:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
قراءة في حفل فضل شاكر.. ماذا كشفت العودة؟
قراءة في حفل فضل شاكر.. ماذا كشفت العودة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد غياب دام 14 عاماً، أطل الفنان فضل شاكر، أمس الاول، أمام جمهوره في موسم الرياض، تحت شعار "عودة الغايب"، في حفل استقطب اهتماماً لبنانياً وعربياً واسعاً، وتابعته الشاشات التلفزيونية، فيما غصّت أماكن عامة بروّاد اجتمعوا لمشاهدة عودة طال انتظارها.
Advertisement

لم تكن العودة عادية، وربما لم يتوقع شاكر نفسه أن تحظى بهذا الزخم.

لقد حضر شاكر بصوت أثقلته السنوات، وبملامح بدت عليها آثار التعب، فيما انعكست الظروف الصحية والنفسية التي تم الحديث عنها على أدائه، فلم يكن فضل ذاك الشخص الذي عرفه الجمهور بكامل طاقته الفنية سابقاً، لكنه كان حاضراً بإحساسه وعاطفته وصدق تعبيره.

ولم تخلُ العودة من الانتقادات، إذ رأى البعض أن شاكر تسرّع في إحياء حفله، وأن الأفضل كان الانتظار حتى يستعيد قدراته الصوتية، ليمنح أغنياته القديمة والجديدة حقها من الأداء والإبداع، خصوصاً تلك التي أطلقها خلال سنوات غيابه.

في المقابل، رأى آخرون أن العودة بحد ذاتها تستحق التقدير، وأن البداية، مهما كانت متعثرة، لا تختصر مسيرة فنان ولا تحدد مستقبل حضوره الفني.

ولعل أكثر ما ميّز الحفل صراحة شاكر مع جمهوره، حين اعترف بتوتره، ولم يحاول إخفاء ما يعتريه من مشاعر. كان التوتر واضحاً، لكن الحنين كان أقوى بالنسبة للكثيرين، والذكريات التي استعادها الجمهور معه بددت الكثير من الملاحظات، وحوّلت الأمسية إلى لقاء عاطفي تجاوز حدود الأداء الغنائي.

هكذا، لم يكن حفل فضل شاكر مجرد عودة إلى المسرح، بل عودة إلى ذاكرة جمهور لم ينسَ صوته رغم الغياب، وإطلالة فنية احتضنها موسم الرياض، مجدداً حضوره بوصفه مساحة لاستضافة أحداث فنية تستقطب اهتمام الجمهور العربي.

وبين من انتقد الأداء ومن احتفى بالعودة، بقيت حقيقة واحدة: فضل شاكر لم يستعد كامل صوته بعد، لكنه استعاد جمهوره، وربما كانت تلك أهم أغنية في ليلة "عودة الغايب".
 
عودة فنان <a class='entities-links' href='/entity/1008237370/لبنان/ar/1?utm_term=PublicFigures-لبنان&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-لبنان&id=1486&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=لبنان بعد 14 عامًا: فضل شاكر يضيء مسرح أبو بكر سالم في موسم الرياض" style="width: 100%; height: 100%;" />
 
النظارات السوداء" تخطف الأنظار في حفل فضل شاكر.. ما القصة؟ | إرم نيوز
فضل شاكر يصالح المسرح مجدداً بعد 14 سنة من الغياب، كيف تفاعل الجمهور مع "عودة الغائب"؟ - <a class='entities-links' href='/entity/120945/bbc-news/ar/1?utm_term=PublicFigures-bbc-news&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-bbc-news&id=41965&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=bbc news عربي" style="width: 100%; height: 100%;" />
خاص بالفيديو والصور: ١٤ عامًا من الغياب تنتهي على مسرح <a class='entities-links' href='/entity/2058561017/أبو-بكر-سالم/ar/1?utm_term=PublicFigures-أبو-بكر-سالم&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-أبو-بكر-سالم&id=184879&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=أبو بكر سالم.. فضل شاكر يعود وسط استقبال استثنائي في “موسم الرياض” – موقع بصراحة-موقع النجوم" style="width: 100%; height: 100%;" />

 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بعد سنوات من الغياب.. فضل شاكر يشعل مسرح الرياض في حفل "عودة الغايب" (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة حفل فضل شاكر في دمشق؟
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد ملف "ما بعد اليونيفيل" في لبنان؟ تقريرٌ يكشف آخر قراءة
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24
هل سيُغني فضل شاكر قريبا في دبي؟ هذا ما كشفه نجله
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:12:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

فنون ومشاهير

مقالات لبنان24

مسرح أبو بكر سالم

الظروف الصحية

أبو بكر سالم

مسرح أبو بكر

موسم الرياض

bbc news

فضل شاكر

أبو بكر

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

محمد الجنون Mohammad El Jannoun

@MhdJannoun
صحافي وكاتب ومُحرّر
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
08:50 | 2026-10-24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-24
Lebanon24
07:22 | 2026-10-24
Lebanon24
07:18 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24