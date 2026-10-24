العبسي: الهجوم على كنيسة الكرك عمل إجرامي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية

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استنكر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين يوسف العبسي، باسمه وباسم الروم الملكيين، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "الهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في الهاشمية، اثناء اقامة جنازة احد ابناء الكنيسة وأسفر عن سقوط وجرحى أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم يشاركون بالتشييع".واعتبر أنّ "هذا العمل الإجرامي، يتنافى مع كل القيم والإنسانية، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".وتقدم العبسي "من العاهل الاردني الثاني ومن الشعب الاردني عموما والكنيسة الاردنية وعائلات خصوصا باحر التعازي"، داعيا "للجرحى بالشفاء العاجل".