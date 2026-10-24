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لبنان

العبسي: الهجوم على كنيسة الكرك عمل إجرامي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية

Lebanon 24
24-10-2026 | 02:52
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العبسي: الهجوم على كنيسة الكرك عمل إجرامي يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية
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استنكر بطريرك انطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، باسمه وباسم كنيسة الروم الملكيين، في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي "الهجوم  الإرهابي الذي استهدف المصلّين في كنيسة الكرك في المملكة الأردنية الهاشمية، اثناء اقامة جنازة احد ابناء الكنيسة وأسفر عن سقوط شهداء وجرحى أبرياء لا ذنب لهم سوى انهم يشاركون بالتشييع".
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واعتبر أنّ "هذا العمل الإجرامي، يتنافى مع كل القيم الدينية والإنسانية، ويؤكد مجدداً أن الإرهاب لا دين له ولا وطن".



وتقدم العبسي "من العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ومن  الشعب الاردني عموما والكنيسة الاردنية وعائلات الشهداء خصوصا باحر التعازي"، داعيا "للجرحى بالشفاء العاجل".
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