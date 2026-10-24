المجلس الشيعي: ندين الاعتداء على الكنيسة في الكرك

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دان المجلس الإسلامي الأعلى العلامة الشيخ ، بأشد العبارات وأقساها الاعتداء الإجرامي والإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس في منطقة الكرك في الأردنية الهاشمية ، وأدى إلى سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والجرحى، "في جريمة مروعة تنتهك حرمة دور العبادة، وتستبيح الإنساني، وتضرب عرض الحائط بكل القيم والأخلاقية والإنسانية".وقال في بيان: "إن هذا الاعتداء الآثم ليس مجرد جريمة قتل تستوجب أقصى درجات الإدانة والعقاب، بل هو اعتداء سافر على جوهر الأديان السماوية ورسالتها القائمة على صون الحياة والكرامة الإنسانية، ومحاولة خبيثة لبث الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وضرب نموذج العيش المشترك الذي يشكل ركيزة أساسية في وحدة واستقراره".وأكد أن "استهداف الكنائس والمساجد وسائر دور العبادة جريمة لا يمكن تبريرها بأي ذريعة أو غطاء، وأن كل من يرفع السلاح في وجه الأبرياء والمصلين والمعزين، أو يسعى إلى تحويل الاختلاف الديني إلى أداة للقتل والتحريض، إنما يرتكب جريمة بحق الدين والإنسانية والوطن، ويتناقض بصورة فاضحة مع التعاليم الإسلامية التي تحرّم الاعتداء على النفس البشرية، وتصون حرمة الإنسان أيا كان دينه أو انتماؤه".وحذر المجلس من خطورة المشاريع التي تتغذى من التطرف والكراهية وتسعى إلى إشعال الفتن وتفتيت المجتمعات العربية وضرب وحدتها من الداخل.وتقدم المجلس بأحر التعازي من أسر الضحايا وذويهم، ومن الكنيسة الأرثوذكسية وسائر الكنائس ، ومن الشعب الأردني الشقيق وقيادته، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الأردن وشعبه من كل سوء وفتنة.