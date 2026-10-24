تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

العلامة فضل الله: لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه

Lebanon 24
24-10-2026 | 04:09
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
العلامة فضل الله: لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه
العلامة فضل الله: لبنان لا يُبنى إلا بجميع أبنائه photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
زار العلامة السيد علي فضل الله، على رأس وفد، الرهبانية الأنطونية المارونية - دير سيّدة المعونات في بلدة شملان في منطقة الجبل، حيث كان في استقباله رئيس الدير الاب شادي إسحاق، رئيس البلدية عصام حتي  وامام بلدة كيفون الشيخ حسين الحركة وعدد من  فاعليات المنطقة، حيث رحب  الاب إسحاق  بفضل الله، مؤكدا أهمية أواصر الوحدة الوطنية التي تجمع اللبنانيين، ولا سيما في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها الوطن.

من جهته، عبّر فضل الله عن اعتزازه وسعادته بهذه الزيارة التي أتاحت له اللقاء بإخوة أعزاء في هذا الوطن، مشيرًا إلى أنها تعبّر عن روح التلاقي والتعايش بين أبنائه، وتجسّد نموذجًا وطنيًا في الانفتاح والتواصل. وشكر أبناء البلدة على احتضانهم النازحين ووقوفهم إلى جانبهم خلال العدوان الأخير على لبنان، لافتًا إلى أنه لا يمكن لأي إنسان يلتزم جوهر الدين إلا أن يكون قلبه منفتحًا على الآخر، أيًّا كان هذا الآخر.

وأشار إلى ضرورة أن تسود هذه الروحية الانفتاحية مختلف مواقع الحياة العامة في لبنان، مؤكدًا أن قيمة هذا الوطن تكمن في تنوّعه الذي يشكّل مصدر غنى، إذا أحسنّا الاستفادة منه. ودعا إلى أن تكون قيم المحبة والرحمة والعدالة هي الحاكمة لحركتنا الوطنية، وأن تنعكس في مختلف مفاصل حياتنا، معتبرًا أننا عندما نترجم هذه القيم قولًا وفعلًا، لن تكون هناك انقسامات أو خلافات أو توترات.
وأضاف: "بهذه القيم والمبادئ علينا أن نبني هذا الوطن، وأن نتعاون من أجل ذلك، وأن نقدّم التنازلات لمصلحة الوطن. من هنا، نحن ندعو دائمًا إلى حوار جاد ومثمر، لا إلى حوار المجاملات والديكور وتسجيل النقاط".

وتابع: أن مسؤوليتنا جميعًا هي المحافظة على لبنان، وطن الرسالة والنموذج في قدرة الأديان على التلاقي والتعايش، والعمل على تعميق هذا النموذج وإزالة التوترات والحساسيات، بعيدًا عن استحضار التاريخ المأساوي الذي عشناه وما يختزنه من أحقاد وسلبيات.
ولفت إلى أن أحداثًا حصلت من هنا وهناك لا ينبغي إلباسها ثوب الدين، لأنها صدرت عن أشخاص اتخذوا من الدين عناوين لها، مؤكدًا ضرورة عدم تحميل الأديان مسؤولية ممارسات لا تعبّر عن جوهرها وقيمها الحقيقية.

وشدّد على أن لبنان لا يمكن أن يُبنى إلا بجميع أبنائه ومكوّناته ومواقعه، فلا يستطيع أحد اختصاره بطائفة أو مذهب. ودعا إلى التواصل الشفاف والصريح، والتعبير بوضوح عن الهواجس والمخاوف، للوصول إلى قواسم مشتركة، مؤكدًا أن منطق الغلبة أو الإقصاء أو التهميش لا يمكن أن يكون هو الحاكم للعلاقات بين اللبنانيين.

وختم بالتأكيد أن "المنطقة تعيش مرحلة صعبة ودقيقة، وأن مسؤوليتنا جميعًا تفرض علينا التوحّد والتضامن لنكون قادرين على مواجهة ما يُرسم لها من تحديات، محذّرًا من أن التيار إذا جرفنا، فسنكون جميعًا على هامش المعادلات التي يجري إعدادها للمنطقة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
العلامة فضل الله استقبل وفدًا من باكستان: الوحدة الإسلامية واجب
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله خلال تكريم العاملين في المبرات: تحمل هوية إنسانية ووطنية وتربوية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
العلامة فضل الله: لاعتبار قضية النّازحين من الجنوب أولوية
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل بحث موضوع الحوار مع وفد ممثل للعلامة فضل الله
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 16:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24

الوحدة الوطنية

المارونية

النازحين

الماروني

من جهته

سيد علي

التيار

ماروني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:15 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2026-10-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:11 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
06:00 | 2026-10-24
Lebanon24
08:50 | 2026-10-24
Lebanon24
08:35 | 2026-10-24
Lebanon24
07:22 | 2026-10-24
Lebanon24
07:18 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24