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لبنان

الطقس سينقلب.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
24-10-2026 | 04:25
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الطقس سينقلب.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد
الطقس سينقلب.. منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة سيضرب لبنان في هذا الموعد photos 0
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يسيطر الطقس الخريفي المستقر نسبياً على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية في الداخل وبعض التقلبات المحلية في المناطق الجنوبية الشرقية يومي السبت والأحد. 
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ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجياً اعتباراً من صباح يوم الأربعاء المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبياً يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحياناً. 

 الطقس المتوقع في لبنان:
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ارتفاع بنسبة الرطوبة وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل والجبال بينما تبقى دون تعديل في الداخل، يتكون الضباب على الجبال، يتوقع تساقط أمطار متفرقة في المناطق الشرقية اعتباراً من بعد الظهر كما تنشط الرياح أحياناً.

 الأحد:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة. يتحول بعد الظهر في المناطق الداخلية الى غائم وتتساقط أمطار متفرقة أحياناً.
 
الإثنين:
غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات. 

الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات، يتحول تدريجياً خلال الليل الى غائم فتتساقط أمطار متفرقة.



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المديرية العامة للطيران المدني

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