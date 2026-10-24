حادثة خطيرة في كسروان.. استدراج وتهديد بالقتل

كشفت معلومات أمنية لـ " " عن حادثة خطيرة شهدتها مستديرة عشقوت في كسروان، حيث تعرّض أحد الشبان، وفق المعلومات المتوافرة، لعملية سرقة واعتداء بالضرب المبرح، في واقعة كادت تودي بحياته.

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وبحسب المصادر، فإن مجموعة من الشبان، تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، وينتمي عدد منهم إلى إحدى البلدات في جرود كسروان، استدرجت الشاب على خلفية خلاف يتعلق بسيارة مستأجرة.



وتشير المعلومات إلى أن أحد أفراد المجموعة شهر مسدساً ووضعه في بطن الشاب مطالباً إياه بتسليم الأموال التي في حوزته، قبل أن يعمد باقي أفراد المجموعة إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وسط حديث عن حيازة بعضهم أسلحة رشاشة.



ووفق المصادر نفسها، فإن مشاهد مصورة أظهرت، بحسب ما يُتداول، سيارة جيب من دون لوحات تسجيل، فيما كان أحد المعتدين ملثّماً، وقد تُرك الشاب أرضاً وهو فاقد الوعي، أمام أنظار المارة. وبحسب المصادر، فإن مجموعة من الشبان، تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عاماً، وينتمي عدد منهم إلى إحدى البلدات في جرود كسروان، استدرجت الشاب على خلفية خلاف يتعلق بسيارة مستأجرة.وتشير المعلومات إلى أن أحد أفراد المجموعة شهر مسدساً ووضعه في بطن الشاب مطالباً إياه بتسليم الأموال التي في حوزته، قبل أن يعمد باقي أفراد المجموعة إلى الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وسط حديث عن حيازة بعضهم أسلحة رشاشة.ووفق المصادر نفسها، فإن مشاهد مصورة أظهرت، بحسب ما يُتداول، سيارة جيب من دون لوحات تسجيل، فيما كان أحد المعتدين ملثّماً، وقد تُرك الشاب أرضاً وهو فاقد الوعي، أمام أنظار المارة.



وتطرح هذه الحادثة علامات استفهام جدية حول خطورة الاعتداءات المسلحة التي قد تُرتكب على خلفيات بسيطة، وحول ضرورة التعامل بحزم مع أي مجموعات يُشتبه بتورطها في أعمال السرقة والاعتداء والتهديد بالسلاح، بعيداً عن أي تدخلات أو ضغوط قد تعرقل مسار العدالة.