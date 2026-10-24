فيصل الصايغ: على "حزب الله" إعادة قراءة المرحلة

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وفي حديث إذاعي، اعتبر ان "الإحالة الى المجلس العدلي لن تسّرع من وتيرة كشف الحقيقة والدليل ما حصل بقضية مرفأ "، وقال: "وجود الملف في العسكري ربما يكون أسرع لان مسار تحويله الى المجلس العدلي يتطلب وقتاً".ورأى أن "المطالبة بسرعة إيصال الملف الى المجلس العدلي تهدف الى الإصابة السياسية وليست العسكرية لضرب الحزب".وتابع: "لا نختلف على فكرة ان نقل المتفجرات غير مقبول وإيقاف المتفجرات ومصادرتها وتوقيف الشخصين ومتابعة التحقيق ضرورة قصوى وينسجم مع بناء الدولة والقوانين ولكن يجب ان يكون هناك استنفار عسكري على أي موضوع يمكن ان يحصل مستقبلاً لناحية نقل السلاح ويجب ان تتم المحاسبة وعدم صب الجهد فقط على هذه القضية".وسأل: "لم لا نلوم من استعجل وطرح فكرة المجلس العدلي بدل لوم فشل ايصالها اليه؟"، معتبراً ان "الأهم استكمال التحقيق بشكل جدي وبعين دولية وهذا يعني انه لن يتم تمييعه"، مشيرا الى ان "القضاء يتعامل مع الموضوع بشكل جدي وتهمنا النتيجة والوصول اليها بسرعة".وتحدث عن "وجود قضاة يعملون بضمير وبمعزل عن الضغوط السياسية"، موضحاً ان "مدعي عام التمييز يتخذ خطوات جريئة بعيدا من المسايرة".وأكد ان "الظروف التي كانت أيام 14 و8 آذار تغيرت وحزب الله ليس كما كان في حينه اذ سقط النظام السوري وتعرض المحور لنكسة كبيرة وضعف بشكل كبير في "، مشيراً الى انه على "الحزب إعادة قراءة المرحلة اذ لا يمكنه التصرف وكأننا في الثمانينات".