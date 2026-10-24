تحذير أميركي بشأن بيروت والضاحية.. ماذا جاء فيه؟

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أصدرت السفارة الأميركية في ، اليوم السبت، تحذيراً أمنياً دعت فيه المواطنين إلى تجنّب السفر إلى العاصمة ، ولا سيما الضاحية الجنوبية والمناطق المحيطة بها، في ظل ارتفاع مخاطر الأعمال العسكرية.وأشارت السفارة، في بيانها، إلى مخاطر وقوع غارات جوية وهجمات صاروخية في بيروت، خصوصاً في الضاحية الجنوبية والأحياء المجاورة لها.وأكدت أن الوضع الأمني لا يزال متقلباً وغير قابل للتنبؤ، محذّرةً من ارتفاع احتمالات التعرض لتبادل إطلاق النار والهجمات الصاروخية وغيرها من أعمال .ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى عدم التوجه إلى بيروت والضاحية الجنوبية، ومتابعة والالتزام بتعليمات السلطات المختصة والتحديثات الصادرة عنها.كما حثّت الموجودين في هذه المناطق على الانتباه إلى محيطهم، ووضع خطة للطوارئ والاستعداد للاحتماء في أماكن آمنة عند الضرورة.وأشارت إلى إمكان التواصل معها للحصول على المساعدة عبر رقم الطوارئ أو موقعها الإلكتروني.