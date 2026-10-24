في يوم الأمم المتحدة.. "اليونيفيل" تجدّد التزامها بالسلام على طول الخط الأزرق

أحيت اليوم (اليونيفيل) يوم ، مستذكرةً القيم الراسخة التي قامت عليها المنظمة، ومجدّدةً التزامها بتحقيق السلام والاستقرار في .

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وفي رسالة وجّهها للمناسبة، شدّد رئيس البعثة وقائدها العام، اللواء ديوداتو أبانيارا، على الأهمية المستمرة للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة، والمتمثّلة في السلام والحوار والتعاون.



وقال أبانيارا: "هنا في جنوب ، ندرك أنّ السلام ليس أمراً مضموناً، بل يتطلّب الثقة والعزيمة والاستعداد للعمل معاً".



ويعمل أفراد اليونيفيل، من عسكريين ومدنيين، يمثلون دولاً من مختلف أنحاء العالم، يومياً على دعم تنفيذ قرار 1701، والحفاظ على الاستقرار، والمساهمة في الجهود الرامية إلى مساعدة المجتمعات المحلية على التعافي والعودة إلى الحياة الطبيعية.



وتكتسب هذه المناسبة أهمية خاصة أيضاً، إذ ستكون آخر مرة تحيي فيها اليونيفيل يوم الأمم المتحدة قبل انتهاء ولاية البعثة في نهاية عام 2026. وفي تحية إلى حفظة السلام الذين يؤدون مهامهم تحت راية الأمم المتحدة، أشاد اللواء أبانيارا بتفانيهم في دعم السلام والأمن في جنوب لبنان.



ومع دخول اليونيفيل المرحلة الأخيرة من وجودها في جنوب لبنان، تواصل البعثة تركيز جهودها على دعم الاستقرار والحفاظ على الأسس اللازمة لإرساء سلام دائم.



وفي تأكيد على البعثة، شدّد اللواء أبانيارا على أنّ اليونيفيل ستواصل العمل جنباً إلى جنب مع والمجتمعات المحلية حتى آخر يوم من عملياتها.



ويُحتفل بيوم الأمم المتحدة سنوياً في 24 تشرين الأول، إحياءً لذكرى دخول ميثاق الأمم المتحدة حيّز التنفيذ عام 1945. وتأتي مناسبة هذا العام في مرحلة بالغة الأهمية، إذ تواصل المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء جنوب لبنان التعافي من آثار الأعمال العدائية الأخيرة والعمل على إعادة بناء حياتها.